Domingo 31 de mayo de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa para hoy un ambiente mayoritariamente estable, con probabilidad de lluvia del 0% en las capitales consultadas y predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en amplias zonas. Las temperaturas ascienden con especial fuerza en el interior del país, mientras que el norte mantiene valores más moderados.

El viento, en general, sopla de forma moderada según las zonas, sin que se reflejen alertas asociadas a fenómenos adversos. A continuación, repasamos cómo se presenta el tiempo por áreas, a partir de los datos municipales extraídos de los XML públicos de AEMET.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente se mantiene fresco en comparación con el resto del país. Bilbao registrará una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con nubes altas. El viento soplará desde el NO a 10 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Coruña (A), se esperan 21°C como máxima y 13°C como mínima, también bajo nubes altas y viento del NO a 15 km/h. La situación, según AEMET, se completa con 0% de probabilidad de precipitación.

Centro peninsular

En el centro, el calor será notable, aunque sin señales de lluvia. Madrid apunta a una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, con nubes altas dominando el cielo. El viento del O alcanzará 20 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

En Zaragoza, las temperaturas también serán elevadas: 34°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo estará igualmente con nubes altas, el viento será del O a 15 km/h y la lluvia no se espera, con 0% de probabilidad.

Sur peninsular

El sur peninsular combina estabilidad atmosférica y temperaturas muy altas en algunas capitales. En Ceuta, se prevé una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con poco nuboso y viento del E a 5 km/h. Según AEMET, la probabilidad de lluvia es 0%.

Más al interior, Sevilla es la referencia de calor del área: alcanzará una máxima de 39°C y dejará una mínima de 20°C. El cielo estará poco nuboso y el viento será prácticamente en calma, con viento C (0 km/h). La precipitación se descarta de momento: 0% de probabilidad.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la jornada se presenta con cielos relativamente despejados y temperaturas agradables. Barcelona tendrá una máxima de 28°C y una mínima de 22°C, con poco nuboso. El viento será del S a 15 km/h y, de acuerdo con AEMET, la probabilidad de lluvia es 0%.

En València, los valores serán similares pero con un rango nocturno más amplio: 29°C de máxima y 19°C de mínima. El cielo se mantendrá poco nuboso, el viento soplará del E a 10 km/h y la lluvia no está prevista, con 0%.

Islas Baleares

En las islas Baleares, predomina el tiempo estable. Palma registrará una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con poco nuboso. El viento será del S a 20 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según los datos consultados a partir de AEMET.

Con estas condiciones, la jornada apunta a ser tranquila desde el punto de vista meteorológico, sin indicios de precipitación y con una ventilación apreciable.

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Islas Canarias

En Canarias, el cielo tiende a mantenerse muy nuboso en algunas zonas y con viento más marcado. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima alcanzará 23°C y la mínima 19°C. Se espera muy nuboso, con viento del N a 25 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En el resto de capitales canarias no se aportan datos en este extracto, por lo que el comportamiento del día en las islas se resume, para lo publicado, en la situación de Las Palmas y su combinación de nubosidad y viento norte.

Recomendaciones

Para el interior (especialmente Madrid y Zaragoza) y el sur (Sevilla), conviene extremar la hidratación y evitar las horas de mayor radiación.

En Canarias, dado el viento del N y la nubosidad , es recomendable prestar atención a la ropa y a la comodidad durante las horas de más actividad.

y la , es recomendable prestar atención a la ropa y a la comodidad durante las horas de más actividad. En general, al mantenerse la probabilidad de lluvia en 0% en las capitales indicadas, las actividades al aire libre pueden planificarse con normalidad, sin olvidar un seguimiento local para posibles variaciones.

En resumen, el domingo 31 de mayo de 2026 se configura como una jornada mayoritariamente estable en la España peninsular, mediterránea, insular y canaria, con lluvia prácticamente descartada en los puntos observados por AEMET y un marcado contraste térmico entre el norte y el centro-sur. Para ajustar planes a tu localidad, consulta la predicción provincial o municipal más cercana.