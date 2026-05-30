El 30 de mayo es festivo en Canarias porque se celebra el Día de Canarias, una jornada dedicada a la identidad, la cultura, la historia y las tradiciones del archipiélago.

La fecha recuerda la celebración de la primera sesión del Parlamento de Canarias, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1983, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía. Desde entonces, esta jornada se ha convertido en una de las celebraciones institucionales y populares más importantes de las islas.

Qué se celebra el Día de Canarias

El Día de Canarias pone en valor la cultura canaria, sus símbolos, su música, su gastronomía, sus deportes autóctonos y su patrimonio. Durante la jornada se organizan actos institucionales, conciertos, romerías, actividades escolares, ferias de artesanía y eventos populares en las ocho islas.

Por qué es festivo

El 30 de mayo figura como festivo autonómico en Canarias. No es una fiesta nacional, sino propia de la comunidad autónoma, por lo que solo es día no laborable en el archipiélago.

Significado del Día de Canarias

Más allá del calendario laboral, esta fecha representa el reconocimiento del autogobierno canario y el orgullo por una identidad marcada por la historia, la insularidad, la diversidad cultural y el vínculo entre Europa, África y América.