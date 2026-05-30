Madrid acoge este sábado 30 de mayo una manifestación contra la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial que tramita la Comunidad de Madrid. La protesta ha sido convocada por organizaciones ecologistas y animalistas, que rechazan el contenido de la norma por considerar que reduce la protección de la fauna silvestre y favorece la actividad cinegética.

La marcha comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Callao y recorrerá el centro de la capital hasta llegar a la zona de Alcalá con Sevilla, frente a la sede de la Consejería de Medio Ambiente.

Los convocantes critican que el proyecto pueda ampliar especies cazables, flexibilizar periodos de caza y permitir el uso de nuevas tecnologías en la actividad cinegética. También alertan de posibles restricciones al uso ciudadano de espacios naturales durante jornadas de caza.

Desde el sector cinegético, por el contrario, se defiende que la nueva ley actualiza una normativa antigua y mejora la gestión de la fauna y la seguridad en el campo.

Horario y recorrido de la manifestación

La manifestación está prevista para este sábado 30 de mayo, a partir de las 12:00 horas.

El recorrido anunciado es el siguiente:

Plaza de Callao, calle Preciados, Puerta del Sol, calle Alcalá y final en Alcalá con Sevilla.

La protesta se celebra en pleno debate político y social sobre el futuro de la caza en la Comunidad de Madrid. Los organizadores esperan una amplia participación de colectivos ecologistas, animalistas, senderistas y ciudadanos contrarios a la reforma.