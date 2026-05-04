TEHERÁN — El Ejército iraní ha lanzado este lunes una severa advertencia dirigida a la comunidad internacional, asegurando que cualquier buque que intente atravesar el estrecho de Ormuz será atacado, incluyendo de forma explícita a las embarcaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Esta declaración eleva drásticamente la tensión en la región y se produce apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el «Proyecto Libertad», una operación militar destinada a liberar a los barcos que permanecen atrapados en la zona debido al bloqueo impuesto por Teherán.

Irán advierte de graves consecuencias para las fuerzas extranjeras

El comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, fue tajante al declarar la postura del régimen persa respecto al tránsito por este paso estratégico:

«Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».

Asimismo, el alto mando militar exigió a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de transitar por la vía marítima sin la debida coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes. Según Abdolahi, las acciones de Washington para alterar el estado actual de las cosas «no tendrán otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones».

El «Proyecto Libertad» de EE. UU. y la violación del alto el fuego

El detonante de esta última amenaza fue el anuncio por parte del Comando Central de EE. UU. (Centcom) de las órdenes ejecutivas de Trump para iniciar el «Proyecto Libertad». Esta iniciativa busca escoltar y evacuar a los barcos civiles bloqueados en el golfo Pérsico.

La respuesta política de Irán no se hizo esperar:

Advertencia de Teherán: Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Irán, afirmó en sus redes sociales que cualquier interferencia de EE. UU. en el nuevo régimen marítimo de Ormuz será interpretada como una violación directa del alto el fuego .

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Irán, afirmó en sus redes sociales que cualquier interferencia de EE. UU. en el nuevo régimen marítimo de Ormuz será interpretada como una . Rechazo a Washington: Azizi descalificó el plan estadounidense asegurando que el golfo Pérsico «no se regirá por las delirantes declaraciones de Trump».

Un doble bloqueo asfixia la ruta petrolera más importante del mundo

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se encuentra actualmente bajo un paralizante doble bloqueo:

El bloqueo de Irán: El país persa mantiene restringido el paso por el estrecho como represalia a los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. El bloqueo de Estados Unidos: En contrapartida, las fuerzas estadounidenses interceptan activamente cualquier embarcación que pretenda entrar o salir de los puertos iraníes.

La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada militar en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta, donde el riesgo de un enfrentamiento directo entre Washington y Teherán parece cada vez más inminente.