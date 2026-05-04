MADRID | Agentes de la Guardia Civil han conseguido recuperar 150.000 euros de los 162.000 que una víctima llegó a transferir a un estafador tras caer en un engaño amoroso a través de internet. La rápida intervención de las autoridades ha permitido devolver la práctica totalidad de los fondos defraudados.

El origen del engaño: una relación virtual

La víctima inició el pasado mes de enero una relación sentimental a través de una aplicación de citas. Tras ganarse su confianza y afecto, el estafador comenzó a solicitarle diversas cantidades de dinero bajo falsos pretextos, llegando a obtener un total de 162.000 euros.

Al percatarse del fraude, la persona afectada presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos (Madrid). Esta denuncia temprana fue clave para que los investigadores pudieran rastrear los movimientos bancarios de forma inmediata.

Bloqueo de fondos y blanqueo de capitales

Gracias a la rapidez de la denuncia, los agentes lograron localizar el destino del dinero y actuar con celeridad:

Primer bloqueo: Se retuvieron inicialmente 6.000 euros que aún permanecían en las cuentas del sospechoso.

Se retuvieron inicialmente 6.000 euros que aún permanecían en las cuentas del sospechoso. Segunda fase de recuperación: Los agentes lograron recuperar otros 144.000 euros que ya han sido reintegrados a la víctima.

Los agentes lograron recuperar otros 144.000 euros que ya han sido reintegrados a la víctima. Blanqueo de capitales: Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta la localidad de Massamagrell (Valencia), donde el presunto autor ya había utilizado parte del dinero estafado para la compra de material de construcción con el objetivo de blanquearlo.

La investigación sigue abierta para identificar plenamente y detener al responsable, al que se le imputan delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Consejos de la Guardia Civil para evitar estas estafas

El Instituto Armado recuerda que la rapidez al denunciar es fundamental para rastrear el dinero antes de que los fondos desaparezcan por completo. Asimismo, ofrece una serie de pautas para prevenir este tipo de fraudes: