Ereván (EFE) — El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que continuará trabajando con el objetivo de lograr la integración de Ucrania en la Unión Europea. La declaración se produjo tras mantener un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Armenia.

Costa compartió a través de sus redes sociales una fotografía de la reunión, la cual fue auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. En la cita también participaron el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canadiense, Mark Carney, junto al líder ucraniano.

«Reunión oportuna para hacer balance de nuestras diferentes ramas de trabajo en Ucrania. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible, también aumentando nuestra presión sobre Rusia. El futuro de Ucrania está en la UE y seguiremos trabajando juntos hacia este objetivo», señaló Costa.

Canadá como invitado de honor y novedades diplomáticas

La llegada de los líderes internacionales al Complejo Karen Demirchián de Ereván marcó el inicio de esta cumbre de la CPE, un foro que reúne a representantes de 48 países del continente europeo.

La principal novedad de esta edición es la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, cuya asistencia marca un hito al ser la primera vez que un líder no europeo es invitado a participar en este evento.

La cumbre está presidida de forma conjunta por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el propio António Costa.

Avances significativos en el Cáucaso

En el plano diplomático regional, fuentes europeas destacaron dos hechos relevantes durante la jornada: