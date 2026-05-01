Washington (EFE). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido duramente este viernes contra España e Italia, manifestando públicamente su descontento por la postura de ambos países europeos respecto a Irán. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense llegó a afirmar que los gobiernos de Madrid y Roma verían con buenos ojos que la República Islámica obtenga armamento atómico.

«No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear», sentenció Trump al ser preguntado por los medios de comunicación.

En un tono tajante, el líder republicano añadió que «cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro». Además, advirtió de que si Teherán lograra desarrollar tecnología atómica militar, el mundo se enfrentaría a «problemas como nunca antes se han visto».

Amenazas de retirada de tropas y bloqueo en Ormuz

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de altísima tensión internacional. Mientras Washington mantiene conversaciones con Teherán para poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado febrero, el presidente estadounidense ha incrementado la presión sobre sus socios europeos.

De hecho, la Casa Blanca ya adelantó esta semana que estudia la posibilidad de reducir el despliegue de tropas estadounidenses en Alemania, España e Italia. Esta medida responde, en gran parte, a la negativa de estos países y de la OTAN a implicarse militarmente en la guerra de Irán y a colaborar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el petróleo mundial que Teherán mantiene cerrada en represalia por las operaciones militares de EE. UU. e Israel.

El conflicto por el uso de las bases españolas

La relación entre la Administración Trump y el Gobierno de España atraviesa uno de sus momentos más delicados. Desde el estallido del conflicto, Trump ha criticado de forma recurrente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por prohibir el uso de las bases militares de Rota y Morón para dar apoyo logístico a las aeronaves estadounidenses involucradas en la campaña militar.

Esta falta de cooperación ha provocado un distanciamiento profundo. La gravedad de la crisis diplomática quedó patente la semana pasada, tras filtrarse una comunicación interna del Pentágono en la que se sugería que Estados Unidos se estaría planteando proponer la suspensión de España de la OTAN debido a su posicionamiento en la guerra contra Irán.