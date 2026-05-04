EDMOND, Oklahoma — Un tiroteo registrado el domingo por la noche durante una fiesta de jóvenes en el lago Arcadia, a las afueras de Oklahoma City, ha dejado al menos a 12 personas hospitalizadas, según informaron fuentes policiales y médicas. Las autoridades continúan buscando a los responsables y el pronóstico de varias de las víctimas sigue bajo evaluación.

Los hechos: Caos en el lago Arcadia

Alrededor de las 21:00 horas del domingo, la policía de Edmond comenzó a recibir múltiples llamadas de emergencia alertando sobre disparos en una zona recreativa del lago Arcadia, donde se había congregado un grupo numeroso de jóvenes para celebrar una fiesta.

Emily Ward, portavoz de la policía de Edmond, confirmó que el incidente desató el pánico entre los asistentes. Hasta el momento, las autoridades no han realizado detenciones, pero mantienen un amplio despliegue en toda la zona metropolitana para recabar testimonios.

«Esta es obviamente una situación muy aterradora. Entendemos la preocupación de la población y de los involucrados, y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos», declaró Ward en las últimas horas del domingo.

Balance de heridos y estado de las víctimas

El reporte médico indica que la cifra de afectados asciende al menos a una docena de personas, quienes fueron trasladadas tanto en ambulancias como por sus propios medios a centros médicos cercanos:

Integris Health Baptist Medical Center (Oklahoma City): 9 pacientes ingresados.

9 pacientes ingresados. Integris Health Edmond Hospital: 3 pacientes ingresados.

De acuerdo con los portavoces de los centros de salud, las víctimas presentan «diversas condiciones» de gravedad y continúan siendo evaluadas por los equipos de emergencia.

Un entorno recreativo marcado por la tragedia

El lago Arcadia es un embalse artificial ubicado a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, dentro del suburbio de Edmond, una comunidad de aproximadamente 100.000 habitantes. Es un destino muy popular para actividades familiares y juveniles como la pesca, el camping y los picnics.

Este suceso ha despertado dolorosos recuerdos en la localidad de Edmond, que hace exactamente cuatro décadas fue escenario de uno de los tiroteos laborales más mortíferos en la historia de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1986, un empleado postal asesinó a 14 compañeros de trabajo antes de quitarse la vida.