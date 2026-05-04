EREVÁN — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho este lunes un llamamiento urgente a los líderes del continente para recortar drásticamente la «excesiva dependencia» que Europa mantiene en tres áreas críticas: la energía, la defensa y las cadenas de suministro.

Estas declaraciones se produjeron a su llegada a la octava cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, donde la jefa del Ejecutivo comunitario situó la soberanía y la autonomía estratégica como el eje central de la agenda europea.

Energía: transición hacia las renovables y la energía nuclear

En el ámbito energético, Von der Leyen advirtió sobre la vulnerabilidad que supone la alta dependencia de los combustibles fósiles importados, lo que expone a la economía europea a los vaivenes de los mercados internacionales.

Fomento de recursos propios: La presidenta abogó por potenciar la producción interna para lograr precios más bajos y mayor estabilidad.

La presidenta abogó por potenciar la producción interna para lograr precios más bajos y mayor estabilidad. Fuentes estratégicas: Señaló directamente a las energías renovables y a la energía nuclear como las dos grandes apuestas locales para garantizar un suministro fiable.

Seguridad y defensa: acelerar la producción militar

En materia de seguridad, la política alemana subrayó la necesidad imperiosa de que Europa gane independencia y capacidad de respuesta. Para ello, instó a los Estados miembros a reforzar sus capacidades militares con el fin de poder defenderse y protegerse por sí mismos.

Aunque recordó que ya existe una importante cantidad de recursos financieros disponibles para inversión, Von der Leyen fue rotunda al exigir celeridad: «Ahora tenemos que dar un paso adelante y acelerar el proceso de producción de capacidades militares».

Cadenas de suministro: alianzas con «países afines»

Como tercer pilar de esta estrategia de independencia, la líder europea destacó la importancia de blindar las cadenas de suministro frente a futuras crisis. La receta de Bruselas pasa por diversificar los proveedores y estrechar lazos con naciones aliadas a través de acuerdos comerciales.

En este sentido, Von der Leyen destacó la fortaleza de la Unión Europea como la mayor red de acuerdos de libre comercio del mundo y mencionó los avances recientes: