Un hombre de 40 años permanece en prisión provisional tras descubrirse que abusaba de menores de entre 3 y 9 años que acudían a su domicilio a jugar con sus hijos. Los investigadores han incautado más de 300 archivos de material pedófilo.

La pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, se encuentra en estado de shock tras desvelarse el caso de un padre de familia investigado por violar al menos a 34 niños. La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône ha activado un dispositivo de atención psicológica para las víctimas y sus familias ante la magnitud de los hechos.

El ‘modus operandi’ del acusado

El sospechoso aprovechaba su condición de padre para ganarse la confianza de los vecinos. Según la investigación, los abusos se produjeron entre 2020 y 2024, cuando los menores acudían a su casa para jugar o asistir a fiestas de pijamas.

El caso comenzó a investigarse a finales de 2024 tras las denuncias de tres familias. Al ser detenido por la policía, el acusado intentó quitarse la vida. Desde enero de 2025 se encuentra en prisión provisional tras hallarse en su poder más de 300 fotografías y vídeos de contenido pedófilo en los que, según las pesquisas, grababa sus propios crímenes.

Un nuevo golpe para la sociedad francesa

Este terrible suceso se suma a otros grandes escándalos de violencia sexual que han marcado a Francia en los últimos años:

El caso del cirujano Joël Le Scouarnec: Condenado a 20 años de cárcel por abusar de casi 300 menores en el ámbito hospitalario durante más de dos décadas.

Condenado a 20 años de cárcel por abusar de casi 300 menores en el ámbito hospitalario durante más de dos décadas. El caso de Gisèle Pelicot: Cuya sentencia a finales de 2024 condenó a su marido y a decenas de hombres por violarla de forma continuada mientras estaba sedada.

La justicia francesa ha anunciado una próxima reunión entre la jueza de instrucción y las familias afectadas para coordinar las acciones legales y el apoyo a las víctimas en un proceso judicial que se prevé largo y complejo.