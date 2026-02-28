Las autoridades israelíes han decretado el cierre del espacio aéreo y urgen a la población a resguardarse ante una inminente respuesta iraní tras las explosiones registradas en Teherán.

La tensión en Oriente Medio ha escalado de manera drástica este sábado tras el anuncio oficial de un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. La ofensiva, calificada por Tel Aviv como una operación «preventiva» destinada a «eliminar amenazas», ha precipitado la declaración del estado de emergencia en todo el territorio israelí, bajo las órdenes directas del ministro de Defensa, Israel Katz.

Ante el temor a una represalia inmediata, Israel ha decretado el cierre total de su espacio aéreo a la aviación civil. Irán ha respondido con la misma medida, clausurando también su espacio aéreo tras los bombardeos. El Ministerio de Defensa israelí ha emitido un comunicado de máxima alerta advirtiendo a la ciudadanía: «Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato». Se ha instado a los habitantes a permanecer cerca de los refugios y búnkeres para minimizar riesgos ante la previsible escalada bélica.

Explosiones en el corazón de Teherán

En la capital iraní, la situación es de extrema incertidumbre. Diversos testigos y medios locales han reportado al menos tres explosiones de gran intensidad localizadas en el centro y el norte de Teherán. Según las primeras informaciones, uno de estos estallidos habría tenido lugar en las inmediaciones de la sede del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que subraya la relevancia estratégica de los objetivos seleccionados.

Aunque la naturaleza exacta de la participación de Estados Unidos en el operativo no ha sido detallada, fuentes estadounidenses han confirmado el apoyo a las acciones de Israel. Medios como The New York Times han corroborado la existencia del ataque, si bien subrayan la falta de claridad sobre la lista definitiva de objetivos alcanzados por las fuerzas aliadas.

El fracaso de las negociaciones como detonante

Este despliegue militar se produce en un clima de absoluta ruptura diplomática. La reciente ronda de conversaciones mantenidas en Suiza entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní ha concluido sin resultados tangibles. Según analistas internacionales, este fracaso en la mesa de negociación habría «allanado el camino» para la acción militar que hoy sacude la región.

El despliegue de las alarmas antimisiles en todo Israel y la activación de los protocolos de defensa son el preludio de una jornada que mantiene al mundo en vilo, pendiente de las posibles respuestas de Teherán y del alcance de esta nueva fase del conflicto.