MADRID — El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha llegado este miércoles al Real Casino de Madrid para participar en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por la plataforma Nueva Economía Fórum.

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Se trata de la séptima ocasión en la que el mandatario sudamericano despliega agenda en territorio español desde que asumiera la jefatura del Estado argentino. No obstante, este nuevo desplazamiento destaca por la marcada ausencia de contactos institucionales con las máximas autoridades del país anfitrión. Durante su estancia en España, Milei no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con ningún representante del Ejecutivo central o de la Casa Real.

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Distanciamiento de sus aliados habituales

La visita de este miércoles presenta también novedades en el plano de las alianzas partidistas. A diferencia de sus anteriores desplazamientos a la capital de España, en esta ocasión Milei tampoco mantendrá ningún encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien había mostrado sintonía en citas pasadas.

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Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco ha confirmado por el momento si encajará en su agenda alguna reunión con el presidente argentino durante su paso por la capital.

Ante este escenario de perfil predominantemente institucional y económico, la intervención de Milei en el foro empresarial del Casino de Madrid se convierte en el acto central de una estancia caracterizada por el aislamiento respecto al plano político gubernamental español.