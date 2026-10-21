Donald Trump arremetió este martes en el Despacho Oval contra Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent, al que mandó callar, le preguntó si era «un enfermo» y le advirtió de que «más le valía tener cuidado».
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El presidente de Estados Unidos protagonizó el choque durante un intercambio con la prensa en un acto en la Casa Blanca. Trump se mostró cortante con Feinberg en varios momentos del encuentro.
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El momento del choque
Feinberg alzaba la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta cuando Trump le espetó: «¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?». Y añadió: «No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado».
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No es la primera vez
Trump se ha encarado en varias ocasiones con periodistas, sobre todo con reporteras, durante su segundo mandato, iniciado en enero de 2025:
- Noviembre de 2025: dijo «cállate, cerdita» a Catherine Lucey, de Bloomberg, a bordo del Air Force One, cuando le preguntó por el caso Epstein.
- Mayo de este año: llamó «tonta» a Akayla Gardner, de MS NOW, tras una pregunta sobre el sobrecosto de las obras del salón de baile de la Casa Blanca.
- Noviembre del año anterior: calificó de «periodista terrible» a Mary Bruce, de ABC News, después de que preguntara al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, por el asesinato de Jamal Khashoggi. Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Bin Salmán aprobó la operación para capturarlo o matarlo.