Donald Trump arremetió este martes en el Despacho Oval contra Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent, al que mandó callar, le preguntó si era «un enfermo» y le advirtió de que «más le valía tener cuidado».

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El presidente de Estados Unidos protagonizó el choque durante un intercambio con la prensa en un acto en la Casa Blanca. Trump se mostró cortante con Feinberg en varios momentos del encuentro.

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El momento del choque

Feinberg alzaba la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta cuando Trump le espetó: «¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?». Y añadió: «No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado».

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No es la primera vez

Trump se ha encarado en varias ocasiones con periodistas, sobre todo con reporteras, durante su segundo mandato, iniciado en enero de 2025: