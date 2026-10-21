CHICAGO / BARCELONA — Momentos de tensión en la aviación transatlántica. Un vuelo comercial de la compañía American Airlines, procedente del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, protagonizó un incidente al sufrir el reventón de dos neumáticos en el momento de tomar tierra en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago.

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Según la información facilitada por las autoridades aeroportuarias y los servicios de emergencia estadounidenses, el problema mecánico estuvo asociado a una aparente incidencia en los sistemas de frenado de la aeronave durante el aterrizaje, lo que provocó la explosión de las ruedas principales.

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Desembarco sin incidencias mayores

A pesar de la alarma inicial generada por el reventón y la consiguiente movilización de los equipos de emergencia en la pista, la pericia de la tripulación permitió controlar el aparato de manera segura. Los más de 240 ocupantes que viajaban a bordo del avión —entre pasajeros y personal de vuelo— pudieron desembarcar con normalidad hacia las terminales del aeródromo sin que se tuvieran que lamentar heridos de consideración.

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha anunciado que abrirá una investigación rutinaria para esclarecer las causas exactas del fallo técnico, mientras que la aeronave ha sido retirada temporalmente de la circulación para ser sometida a labores de revisión y mantenimiento exhaustivo en tierra.