Un caza Mirage 2000D del Ejército del Aire francés se estrelló en la noche del martes cerca de Nancy, en el noreste del país. El accidente ha causado al menos un muerto y continúa la búsqueda del segundo tripulante, según las autoridades.

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Un Mirage 2000D, caza del Ejército del Aire francés, cayó cerca de la localidad de Rogéville, en las inmediaciones de Nancy, en el noreste de Francia. Las autoridades informaron este miércoles de que el siniestro ha dejado al menos un fallecido, mientras prosiguen las labores de búsqueda del segundo tripulante del aparato.

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Cuándo y dónde ocurrió

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El accidente tuvo lugar sobre las 23:00 horas del martes, cerca de Rogéville. El avión había despegado de la base aérea de Nancy-Ochey, según indicaron fuentes del Ejército del Aire al medio local Ici Lorraine.

Una fuerte detonación en la noche

El alcalde de Rogéville, Pascal Doyotte, explicó en redes sociales que los restos del aparato fueron localizados por un dron, después de que se escuchara una fuerte detonación durante la noche.

Dispositivo de búsqueda

Se han enviado a la zona varios medios humanos y materiales, entre ellos helicópteros. El lugar del accidente es escarpado y boscoso, de difícil acceso, lo que complica las labores de rescate y localización.

Qué se sabe y qué no

Por ahora, las autoridades solo confirman al menos un fallecido y que se busca al segundo tripulante. Las causas del accidente no se han dado a conocer.