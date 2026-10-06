JetBrains, la empresa tecnológica utilizada por más de 12.5 millones de desarrolladores en todo el mundo, ha inaugurado un nuevo hub en Barcelona, consolidando así su apuesta por la inteligencia artificial y el talento español.

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‹ › Foto 1 de 9 JetBrains abre un nuevo hub en Barcelona para potenciar la IA

Este hub se añade al recientemente abierto en Madrid y tiene como objetivo alcanzar la contratación de 100 profesionales en España para 2026, reforzando la posición de Cataluña como un enclave clave en el ecosistema tecnológico europeo.

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Durante la presentación, JetBrains ha lanzado JetBrains Air, un nuevo sistema destinado a facilitar el desarrollo de software en la era de la inteligencia artificial, buscando mantener el control y la calidad en los procesos de programación.

Barcelona se presenta como un ecosistema tecnológico cada vez más atractivo para empresas globales, al contar con una comunidad activa y una variedad de startups e instituciones educativas dispuestas a colaborar.

JetBrains ya ha comenzado a establecer su presencia en la comunidad local, formándose como Global Partner de Tech Barcelona y participando en importantes encuentros tecnológicos, reforzando así su compromiso con el mercado español.