El sindicato solicita medidas cautelarísimas inaudita parte alegando un fallo en la prevención de riesgos laborales y advirtiendo de afecciones en los sistemas de vigilancia de la cárcel de Fuerte Mendizábal.

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para instar a la suspensión inmediata de las obras y del despliegue logístico destinado a levantar un centro de acogida temporal para migrantes en la parcela anexa al Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en Ceuta.

El recurso contencioso-administrativo se dirige contra el Real Decreto 761/2026, de 29 de septiembre, norma que modificó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma para incluir la cesión de suelo penitenciario. La organización sindical acusa a la Administración de actuar por la «vía de hecho» al omitir, según sostienen, una evaluación técnica previa de riesgos laborales y marginar a la representación legal de los empleados públicos, vulnerando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la directiva europea en la materia.

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Entre las objeciones de seguridad expuestas en la demanda —que también ha sido trasladada a la Inspección de Trabajo—, CSIF argumenta que la proximidad de la infraestructura provisional comprometerá el perímetro de la prisión. El sindicato advierte sobre un posible colapso de los sensores volumétricos y cámaras térmicas por falsos positivos, la obstaculización de las vías de acceso en casos de emergencia o traslados judiciales, y un incremento en el riesgo de introducción de objetos ilícitos o vuelos no autorizados de drones.

Desde la representación sindical remarcan que la apelación a la Ley de Seguridad Nacional no exime al Estado del cumplimiento de las garantías de salud y seguridad en el trabajo, subrayando que la protección del derecho constitucional a la vida e integridad física de los funcionarios penitenciarios debe prevalecer sobre la oportunidad logística de la localización.