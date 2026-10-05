La Policía Nacional ha puesto en marcha en Ceuta la segunda fase de la Operación Trampolín, cuyo objetivo es desalojar a los inmigrantes del asentamiento en la zona costera.

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Desde primera hora de la mañana, mientras prosiguen las labores de limpieza, los agentes están liberando la playa de las chabolas y gestionando los traslados de los inmigrantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

En esta operación participan militares con dotación de antidisturbios para prevenir incidentes, asegurando la correcta ejecución de las maniobras.

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La Policía ha avanzado en su labor, habiendo desalojado ya a más de mil inmigrantes en la jornada anterior, la mayoría de los cuales han regresado a Marruecos.

El objetivo es completar hoy el desalojo de todo el asentamiento, poniendo fin a una situación crítica en la zona. La Policía ha desplegado numerosas unidades de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y agentes de la Unidad de Protección y Reacción (UPR).

Mientras se desarrolla la operación, se ha establecido un cordón de seguridad y se han cortado los accesos a la zona para evitar la circulación rodada, garantizando la seguridad durante el proceso de desalojo.