Integral Ad Science (IAS) ha anunciado su integración con ChatGPT Ads, convirtiéndose en uno de los primeros partners de calidad de medios en proporcionar medición independiente para Brand Safety y Brand Suitability en este nuevo entorno publicitario.

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La publicidad digital está experimentando una transformación significativa debido a la inteligencia artificial, lo que representa un reto para los anunciantes que buscan garantizar estándares de calidad a través de verificación independiente. IAS ofrece soluciones para asegurar que las grandes marcas mantengan su valor en la publicidad que se presenta en plataformas de IA generativa.

A través de esta colaboración, IAS proporciona a los anunciantes marcos de medición estandarizados que les permiten escalar su inversión en ChatGPT Ads con la confianza y la transparencia que requieren, comparable a lo que se ofrece en otras plataformas como la open web o las redes sociales.

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Según Lidiane Jones, CEO de IAS, «el crecimiento sostenible de la publicidad en IA depende por completo de una base de confianza digital». Jones subraya la importancia de establecer una verificación sólida para que los anunciantes puedan conectar con sus audiencias de manera efectiva y segura.

La integración se encuentra actualmente en un piloto cerrado con un grupo seleccionado de anunciantes y se espera que su disponibilidad se amplíe en el futuro, lo que permitirá a los participantes acceder a informes independientes sobre la calidad de medios en entornos de IA.