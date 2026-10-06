Los agentes custodian el entorno de la bahía norte para evitar la reocupación de las zonas de playa y vigilan los asentamientos colindantes, como la Fábrica del Guano, tras la huida de más de 200 personas durante los traslados.

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CEUTA. — La Policía Nacional mantiene un amplio operativo de vigilancia y control en todo el sector de la bahía norte de la ciudad autónoma de Ceuta para prevenir que grupos de migrantes vuelvan a levantar campamentos informales en la playa del Trampolín o en las inmediaciones de la planta desaladora, ambas zonas desalojadas en las últimas horas.

El dispositivo policial se ha desplegado como medida de contención para evitar la reocupación del litoral por parte de las personas que entre el domingo y el lunes abandonaron el lugar adentrándose en las zonas boscosas y montañosas del perímetro urbano.

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Más de 200 personas eludieron la filiación durante los traslados

El operativo responde a la compleja evacuación iniciada este fin de semana de los más de 1.500 migrantes que ocupaban la playa del Trampolín con destino al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de las proximidades del Tarajal. Durante la logística de traslado en autobuses, decenas de personas rehusaron subirse a los vehículos y emprendieron la huida hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o las colinas próximas.

Fuentes policiales han confirmado que más de doscientos migrantes rechazaron intencionadamente someterse al proceso de filiación e identificación oficial, esquivando el cordón de seguridad de las fuerzas del orden para evitar ser inscritos en el registro del CATE.

Control en la Fábrica del Guano y zonas colindantes

En paralelo a la custodia de la línea de costa, la Policía Nacional ha focalizado sus labores de inspección en los terrenos adyacentes a la antigua Fábrica del Guano, un enclave colindante con la playa del Trampolín hacia donde se ha desplazado un grupo indeterminado de personas que rechazaron la evacuación.

Aunque los mandos policiales desconocen por el momento el número exacto de personas que permanecen resguardadas en las inmediaciones de esta fábrica abandonada, los agentes centran sus esfuerzos en supervisar la zona de manera continua para propiciar que abandonen de forma paulatina este punto del litoral y evitar la consolidación de nuevos asentamientos en el término municipal.