JetBrains ha presentado JetBrains Air en los IDE, una nueva propuesta que permite a las empresas integrar agentes de inteligencia artificial en el desarrollo de software con mayor control y capacidad de supervisión.

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La adopción de la inteligencia artificial plantea nuevas preguntas para las compañías, que deben aprender a controlar los costes, garantizar la calidad del software y proteger su capacidad de elección, manteniendo la responsabilidad sobre lo que llega a producción.

JetBrains Air se presenta como un único espacio donde los equipos pueden gestionar distintas tareas en paralelo y comprobar los cambios antes de que sean implementados en sus productos y servicios.

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Esta nueva herramienta permite a los equipos supervisar el trabajo de los agentes de IA, revisar el código y añadir indicaciones directamente sobre los cambios, con una vista unificada que muestra la actividad de cada sesión.

Además, ofrece flexibilidad a las organizaciones, permitiéndoles elegir el agente y modelo más adecuados para cada necesidad y aprovechando las suscripciones ya existentes con sus proveedores.