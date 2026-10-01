La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra la Delegación del Gobierno por no ordenar el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol, donde permanecen concentrados manifestantes por la vivienda desde el pasado sábado.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido el ultimátum dado a la Delegación del Gobierno y ha iniciado la vía judicial para reclamar el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol.

El Gobierno regional ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por lo que considera una “inacción” al no ordenar el levantamiento de la concentración. Además, ha solicitado medidas cautelarísimas para que la justicia pueda resolver de forma urgente sobre la continuidad de la protesta.

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La petición deberá ser analizada por el juzgado, que tendrá que decidir en un plazo de 48 horas si acepta o rechaza la solicitud de la Comunidad de Madrid.

Ayuso anunció esta decisión durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde aseguró que la Comunidad recurriría contra la actuación de la Delegación del Gobierno y solicitaría una resolución inmediata sobre la concentración.

El Ejecutivo autonómico argumenta en su recurso que la acampada habría superado “los límites constitucionales y legales” del derecho de reunión y sostiene que se ha producido una ocupación del espacio público.

Además, la Comunidad recoge en su escrito posibles daños sobre elementos patrimoniales de la Puerta del Sol, como la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. Según el informe citado por el Gobierno regional, se habrían producido acciones como pintadas, colocación de objetos y accesos a elementos de la fachada.

El Ayuntamiento de Madrid también ha reclamado actuaciones sobre la acampada y ha señalado problemas relacionados con la seguridad y posibles daños en el entorno de la plaza.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha defendido que continuará actuando dentro del marco normativo y respetando el derecho de reunión. Francisco Martín ha señalado que la concentración es “reivindicativa, pero absolutamente pacífica” y que la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es garantizar la seguridad ciudadana.

La acampada de la Puerta del Sol comenzó para reclamar medidas ante el problema de la vivienda y coincide con la votación en el Congreso de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.