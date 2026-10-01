La DANA mantiene en alerta a varias zonas de España por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones. La Comunidad Valenciana, Tarragona y otros territorios han activado medidas preventivas ante un episodio de precipitaciones intensas.

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Las localidades afectadas por la DANA de octubre de 2024 han comenzado a prepararse ante el episodio de lluvias intensas previsto para este jueves en distintos puntos de España.

En la Comunidad Valenciana, varios municipios han adoptado medidas preventivas ante la previsión de fuertes precipitaciones. Localidades como Aldaia, Alaquàs, Torrent, Catarroja, Picanya, Sedaví, Benetússer, Riba-roja, Paiporta, Chiva o Albal han cerrado espacios municipales, suspendido actividades y recomendado evitar estacionamientos en determinadas zonas.

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Aldaia ha instalado barreras antiinundaciones en el barranco de la Saleta para reducir el riesgo de desbordamientos ante la llegada de las lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por “chubascos muy fuertes y persistentes” desde la tarde y noche de este jueves hasta, al menos, el sábado. Castellón, Valencia y Tarragona afrontan una situación especialmente adversa con avisos rojos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones.

En Castellón, la AEMET ha activado alerta roja por lluvias en el interior sur de la provincia, mientras también permanece vigente este nivel de aviso en Castellón y el litoral de Valencia. Además, continúan avisos naranjas en otras zonas de Valencia y Alicante.

La alerta meteorológica ha provocado la suspensión de clases para 206.649 alumnos de 33 municipios de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Valencia se han visto afectados 149.737 estudiantes de 17 municipios; en Castellón, 56.375 alumnos de 14 localidades; y en Alicante, 537 estudiantes de dos municipios.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado varios mensajes Es-Alert para pedir a la población que evite desplazamientos, se aleje de cauces y barrancos, respete los cortes de tráfico y acceda a plantas superiores si aumenta el nivel del agua.

En Tarragona, los servicios de emergencia han atendido decenas de avisos relacionados con inundaciones y elementos inestables en fachadas. Además, Adif ha establecido limitaciones temporales de velocidad en algunos tramos ferroviarios de Barcelona y Tarragona por las condiciones meteorológicas adversas.

La situación también ha obligado a suspender clases y cerrar equipamientos municipales en varios municipios de Tarragona, mientras continúa el seguimiento del episodio.