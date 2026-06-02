El primogénito del fundador de Mango y su equipo de defensa despliegan una estrategia para revertir el «relato público» y los indicios de los Mossos d’Esquadra tras ser investigado por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic.

BARCELONA. – Los juicios de gran impacto mediático no comienzan en la sala de vistas; comienzan mucho antes en el imaginario colectivo. Conscientes de ello, Jonathan Andic y su equipo legal han pasado a la ofensiva. Tras ser investigado por el presunto homicidio de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, el primogénito de la saga textil busca combatir activamente lo que ha calificado como una «condena social anticipada», con la mirada puesta en un hipotético tribunal de jurado popular que podría decidir su futuro.

El peso del jurado potencial

Los expertos en derecho penal coinciden en que, en causas destinadas a ser resueltas por un jurado —donde nueve ciudadanos de a pie asumen la responsabilidad de emitir un veredicto—, la percepción de la sociedad civil es clave. Los ciudadanos que hoy leen y consumen los detalles del caso son los mismos que el día de mañana podrían sentarse en el tribunal. Por este motivo, la defensa de Jonathan Andic considera prioritario desmontar lo que consideran un relato «parcial, descontextualizada y tergiversada» construido en torno a su figura.

Jonathan Andic, quien recientemente anunció su salida temporal de la vicepresidencia de Mango para centrarse en exclusiva en su defensa —aunque manteniendo sus roles en proyectos familiares—, eludió el ingreso en prisión provisional tras el pago de una fianza de un millón de euros impuesta por la jueza de Martorell. Sin embargo, sobre él siguen pesando medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.

Contraperitajes y tecnología 3D para desmontar la tesis policial

La misión de la defensa consiste en impugnar uno a uno los indicios recabados por los Mossos d’Esquadra. Para dar un vuelco a la narrativa oficial y demostrar que el fallecimiento de Isak Andic fue un trágico accidente y no un acto criminal, el equipo del investigado ha recurrido a servicios de investigación privada y tecnología de vanguardia.

Entre las principales acciones de la defensa destaca una meticulosa recreación realizada en la montaña. Utilizando maniquíes y avanzada tecnología de modelado 3D, los peritajes de la defensa han reproducido una caída previa que el fundador de la multinacional textil sufrió en Barcelona. Con este informe técnico y científico, los abogados pretenden demostrar la viabilidad de la hipótesis accidental y mitigar la solidez de las sospechas policiales.

Un recurso clave ante la Audiencia de Barcelona

De forma paralela a la estrategia de comunicación y opinión pública, la batalla legal se libra intensamente en los despachos judiciales. Los abogados de Andic ya han presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona con el objetivo de anular las medidas cautelares vigentes, denunciando la existencia de un perjuicio reputacional y social desproporcionado.

Si el equipo jurídico de Jonathan Andic no consigue que el juzgado archive la causa en la fase de instrucción, el caso continuará irremediablemente bajo el procedimiento del tribunal del jurado. En ese escenario, la estrategia de sembrar la duda razonable en la opinión pública desde este momento inicial podría convertirse en el pilar fundamental para la resolución de uno de los sucesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.