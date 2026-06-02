Madrid . — Un joven ha fallecido la pasada noche tras resultar gravemente herido por un arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones.

Los hechos se desencadenaron en el propio municipio madrileño, donde la víctima recibió al menos un impacto de bala. En un primer momento, el joven fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario de la zona en un intento por salvar su vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, las heridas resultaron mortales y se acabó confirmando su fallecimiento poco después de su ingreso.

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Investigación en curso

Los primeros en personarse en el lugar del incidente fueron los efectivos de la Policía Local de Torrelodones, quienes aseguraron la zona y prestaron la primera asistencia.