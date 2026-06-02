España ejerce como nación marco en el ejercicio ‘MILEX 26’, liderando el Grupo de Combate Central europeo bajo la base operativa de la Brigada Canarias XVI en el campo de San Gregorio.

ZARAGOZA. — El campo de maniobras de San Gregorio, ubicado en Zaragoza, se ha convertido en el epicentro de la defensa comunitaria al acoger el ejercicio militar europeo MILEX 26. Este despliegue a gran escala reúne a unos 2.500 militares procedentes de 13 Estados miembros de la Unión Europea, con una destacada participación de más de 1.600 efectivos españoles, con el objetivo estratégico de evaluar la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE.

España asume en esta ocasión un rol de máxima relevancia al ejercer como nación marco del ejercicio. Bajo su dirección se encuentra el Grupo de Combate Central de la Unión Europea (EUBG26), cuya unidad base generadora es la Brigada Canarias XVI, adscrita al Mando de Canarias, de acuerdo con la información facilitada por fuentes oficiales del Ministerio de Defensa.

Objetivos estratégicos del MILEX 26

La meta fundamental de estas maniobras internacionales es comprobar minuciosamente la capacidad europea de respuesta ante situaciones de crisis severas, así como mejorar de forma sustancial la preparación operativa de los diferentes Estados miembros. Asimismo, las jornadas buscan profundizar en la interoperabilidad técnica y táctica de las fuerzas participantes, reforzando activamente una cultura estratégica compartida entre las naciones de la Unión.

El desarrollo de MILEX 26 servirá para adiestrar a tres estructuras clave de la arquitectura defensiva comunitaria:

La Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) de la UE, que opera de forma centralizada como Cuartel General Operativo desde Bruselas. El Eurocuerpo, estamento responsable del Cuartel General de la Fuerza desplegado físicamente en Zaragoza. El Grupo de Combate de la UE (EUBG26) bajo mando directo de las Fuerzas Armadas españolas.

El adiestramiento tendrá su punto álgido el próximo jueves 18 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la demostración principal sobre el terreno empleando fuego real. Durante esta jornada está prevista una visita institucional de altas autoridades que presenciarán un simulacro de gestión de crisis bajo un escenario ficticio, poniendo a prueba los medios desplegados y la efectividad del Grupo de Combate.

Composición y capacidades de la Agrupación Táctica

La Agrupación Táctica participante se articula operativamente en torno al Regimiento de Infantería Soria número 9. Demostrando el carácter multinacional del despliegue, la fuerza integra de forma orgánica a una compañía del Ejército de Portugal, sumada a unidades altamente especializadas de artillería, ingenieros, defensa nuclear, biológica y química (NBQ), transmisiones, policía militar, equipos cinológicos (perros de trabajo) y una sólida red de apoyo logístico.

Entre las destacadas capacidades y capacitadores nacionales aportados al ejercicio sobresalen:

Apoyo Sanitario Avanzado: Despliegue de un puesto sanitario ROLE 2B con capacidad quirúrgica y de estabilización.

Despliegue de un puesto sanitario ROLE 2B con capacidad quirúrgica y de estabilización. Medios Aéreos y Reconocimiento: Una unidad de helicópteros dotada con aeronaves Super Puma y AB-212, junto a vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Una unidad de helicópteros dotada con aeronaves Super Puma y AB-212, junto a vehículos aéreos no tripulados (UAV). Blindados e Inteligencia: Capacidades de obtención de inteligencia táctica apoyadas por vehículos de combate Leopard 2A4 y vehículos de infantería Pizarro.

Capacidades de obtención de inteligencia táctica apoyadas por vehículos de combate Leopard 2A4 y vehículos de infantería Pizarro. Guerra Moderna: Equipos de operaciones de información y unidades especializadas en guerra electrónica.

Equipos de operaciones de información y unidades especializadas en guerra electrónica. Seguridad Pública: Personal de la Guardia Civil especializado en investigación, intervención táctica y riguroso control de fronteras.

Logística compleja: El traslado desde Canarias

La proyección de la fuerza y el material desde el archipiélago canario hasta la península ibérica representa un reto logístico de gran envergadura que se ejecuta de forma progresiva en cinco fases diferenciadas.

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Tras haberse completado con éxito la primera de ellas, los movimientos de personal, vehículos blindados y suministros pesados continúan desarrollándose de forma coordinada a través de vías marítimas y aéreas. Según la planificación militar, se prevé que este masivo traslado concluya definitivamente el próximo martes, 9 de junio, dejando el escenario listo para los ejercicios de simulación avanzada.