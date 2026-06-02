El presidente estadounidense reprendió duramente al primer ministro israelí en una llamada telefónica revelada por ‘Axios’, ante el temor de que dinamite las negociaciones de paz con Irán. Pese al toque de atención, la tregua pende de un hilo tras nuevos intercambios de ataques esta madrugada.

La tensión en Oriente Próximo ha alcanzado un nuevo punto crítico, provocando una insólita y durísima reacción de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en la madrugada de este martes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegándole a decir que está “jodidamente loco” durante una tensa llamada telefónica, según ha desvelado el medio estadounidense Axios.

El monumental enfado del mandatario republicano responde a la decisión de Netanyahu de intensificar la ofensiva militar en Líbano, una maniobra que pone en jaque el frágil alto el fuego y amenaza con hacer descarrilar las negociaciones internacionales.

Una escalada que dinamita la diplomacia

El detonante de la bronca fue la orden de Netanyahu de bombardear los suburbios de Beirut este lunes, justificando que su postura no ha cambiado y que atacará «objetivos terroristas» si la milicia chií Hezbolá no cesa sus hostilidades.

Esta ofensiva no solo viola el alto el fuego vigente —el cual involucra indirectamente a Irán—, sino que sitúa al borde del abismo las conversaciones de paz que Israel y Líbano tienen previsto celebrar este mismo martes en Washington.

Claves del conflicto en las últimas horas: La advertencia de Israel: Netanyahu insiste en mantener la mano dura en Beirut si Hezbolá no se repliega.

Netanyahu insiste en mantener la mano dura en Beirut si Hezbolá no se repliega. La mediación de EE. UU.: Trump ha mantenido contactos diplomáticos inusuales con Hezbolá para intentar salvar la negociación.

Trump ha mantenido contactos diplomáticos inusuales con Hezbolá para intentar salvar la negociación. El factor Irán: Washington teme que la agresividad de Israel rompa definitivamente la mesa de diálogo con Teherán.

Compromiso frágil y fuego cruzado

Tras la tormentosa llamada con el líder israelí y los contactos de emergencia con la milicia chií, Trump llegó a anunciar que ambas partes se habían comprometido a frenar las agresiones de forma inmediata. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha vuelto a pasar por encima de la diplomacia.

Durante esta madrugada, el cruce de ataques ha continuado:

En Líbano: Los servicios de emergencia trabajan contrarreloj entre los escombros en la ciudad de Tiro. Al menos dos personas han resultado heridas en el sur del país tras los últimos bombardeos israelíes.

Los servicios de emergencia trabajan contrarreloj entre los escombros en la ciudad de Tiro. Al menos dos personas han resultado heridas en el sur del país tras los últimos bombardeos israelíes. En Israel: El ejército israelí ha confirmado la interceptación de dos proyectiles lanzados desde territorio libanés en el norte del país.

La cumbre de este martes en Washington se presenta ahora como un escenario de máxima presión, donde la administración Trump intentará atar en corto a un Netanyahu cada vez más impredecible para evitar que la región caiga en una guerra total.