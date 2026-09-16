MDyC Ceuta informa haber recibido quejas de numerosas familias sobre la cobertura en las aulas matinales y vespertinas en la ciudad. Según indican, en algunos centros se asigna personal para solo 40 niños cuando hay 120 que han solicitado este servicio.

Lee tambien: MDyC denuncia gestión de aulas en centros educativos

La formación política señala además que, además de llegar tarde, el servicio se gestiona de manera inadecuada. Ante esta situación, MDyC Ceuta anuncia que solicitará a la Consejería de Servicios Sociales que aborde esta necesidad que afecta a miles de familias en Ceuta.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta denuncia degradación tras invasión