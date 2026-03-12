El joven experto en meteorología adelanta la llegada de un frente atlántico que dejará precipitaciones y un descenso térmico tras unos días de ambiente anticiclónico en la Península

España se prepara para un giro inmediato en las condiciones meteorológicas. Tras una breve tregua marcada por cielos despejados y temperaturas que han rozado los 20 grados en diversos puntos del país, la estabilidad tiene las horas contadas. Jorge Rey ha lanzado un aviso definitivo ante la entrada de un frente atlántico por el noroeste este viernes, que pondrá fin al paréntesis primaveral para recuperar un ambiente puramente invernal con nieve y heladas.

Previsión para el fin de semana: nieve en cotas bajas

Según el análisis difundido por Rey, el cambio de tendencia comenzará a ser visible durante la tarde del viernes. El experto señala que, tras un inicio de jornada con lluvias restringidas al área del Cantábrico y temperaturas aún en ascenso, la inestabilidad ganará terreno de forma generalizada. El sábado se perfila como la jornada más crítica, con la aparición de heladas en zonas de montaña y nevadas que podrían alcanzar puntos de la meseta.

«Será un fin de semana algo fresco y con nevadas que no se descartan en ciudades como Segovia de manera débil», ha avanzado Jorge Rey. La madrugada del sábado será especialmente gélida, coincidiendo con el avance de las precipitaciones desde Galicia, Asturias y el País Vasco hacia el centro peninsular y, posteriormente, hacia la vertiente mediterránea. Se espera que el domingo las lluvias comiencen a remitir en la Península, si bien en el archipiélago canario la inestabilidad empezará a manifestarse con chubascos que ganarán intensidad durante la próxima semana.

Una borrasca con calima para mediados de marzo

Más allá del episodio invernal de este fin de semana, la previsión a medio plazo apunta a un nuevo fenómeno significativo. Rey ha anunciado la formación de una borrasca situada al oeste de España que marcará el ritmo meteorológico a partir del martes 17 de marzo.

Este sistema vendrá acompañado de vientos de componente sur, lo que provocará un nuevo repunte de los termómetros, superando los 20 grados en ciudades como Sevilla. Sin embargo, este ascenso térmico no vendrá solo: la influencia del frente atlántico a partir del miércoles 18 traerá consigo un episodio de calima y lluvias generalizadas, especialmente intensas en el suroeste peninsular.