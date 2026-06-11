Un grave incendio registrado a primera hora de la mañana de este jueves ha dejado un balance trágico de dos personas fallecidas y cuatro heridas de diversa consideración en la localidad de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià. El fuego, que se originó en un bloque de pisos, obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias y a atender a una docena de personas más en el lugar de los hechos.

El siniestro se declaró en torno a las 5:20 horas en el número 15 de la calle Martín Ros García, una vía situada en la concurrida zona de ocio de Punta Ballena.

El fuego se originó en la tercera planta

Según ha detallado el jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, las llamas se iniciaron en una vivienda situada en la tercera planta de un edificio de nueve pisos. La virulencia del fuego fue tal que llegó a romper las ventanas y la puerta del inmueble de origen, lo que provocó que una intensa y espesa humareda se propagara rápidamente hacia las plantas superiores a través de la fachada y del hueco de la escalera.

Al recibir el aviso, se activaron de inmediato los efectivos de guardia de los parques de bomberos de Calvià y Llucmajor. A su llegada, los equipos de extinción se encontraron con un fuego muy potente que dificultaba notablemente el acceso a la zona crítica del edificio.

Evacuación y balance de víctimas

En una primera intervención rápida, los bomberos lograron evacuar a un grupo de entre 7 y 9 personas que presentaban afectaciones leves. Posteriormente, se procedió al rescate de las tres víctimas que sufrían las heridas de mayor gravedad; desafortunadamente, dos de ellas fallecieron y la tercera se encuentra en estado grave.

El balance de los servicios sanitarios del 061 arroja los siguientes datos sobre los afectados:

4 personas trasladadas a centros hospitalarios: Dos de ellas fueron evacuadas al Hospital Son Espases y las otras dos al Hospital Son Llàtzer, ambos ubicados en Palma.

Dos de ellas fueron evacuadas al Hospital Son Espases y las otras dos al Hospital Son Llàtzer, ambos ubicados en Palma. 12 personas atendidas ‘in situ’: Fueron asistidas por los sanitarios desplazados al lugar del suceso, aunque recibieron el alta en el mismo punto al no requerir traslado ni ingreso hospitalario.