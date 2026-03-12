La agencia espacial estadounidense traslada el cohete SLS a la plataforma de lanzamiento tras resolver los problemas técnicos que obligaron a retrasar el regreso del ser humano a la Luna

La carrera espacial alcanza un nuevo hito en el calendario de la exploración contemporánea. La NASA ha confirmado, en una comparecencia oficial desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, que el próximo 1 de abril es la fecha elegida para el inicio de la misión Artemisa 2. Este vuelo supondrá el primer viaje tripulado a las inmediaciones de la Luna en más de medio siglo, marcando el inicio de una nueva era tras la conclusión del programa Apolo en 1972.

Superación de obstáculos técnicos en el cohete SLS

El anuncio llega después de que los ingenieros de la agencia hayan logrado solventar una serie de contratiempos técnicos que condicionaron el cronograma original. Aunque la misión estaba programada inicialmente para el mes de febrero, la detección de fugas durante el ensayo general de carga de combustible —procedimiento técnico conocido como wet dress rehearsal— obligó a postergar los planes.

A estas complicaciones se sumó posteriormente una obstrucción en el flujo de helio, un fallo que requirió el traslado del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) para acometer las reparaciones necesarias. Tras semanas de trabajos intensivos en el cohete y en la nave Orión, los responsables de la misión han programado el traslado definitivo a la plataforma de lanzamiento para el próximo 19 de marzo.

Una tripulación preparada para el desafío

La vicedirectora asociada de la NASA, Lori Glaze, ha subrayado la complejidad de esta prueba de vuelo, reconociendo que, aunque el riesgo es inherente a la exploración espacial, los sistemas están listos. La tripulación que protagonizará esta gesta está compuesta por los astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch. Siguiendo el protocolo habitual, los cuatro integrantes deberán cumplir una cuarentena de catorce días previa al despegue para garantizar su estado de salud durante la travesía.

La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:24 hora local (las 00:24 del 2 de abril en horario peninsular español). Durante los diez días que durará la misión, los astronautas orbitarán el satélite terrestre sin llegar a realizar un alunizaje, validando los sistemas críticos de navegación y supervivencia en el espacio profundo.

Reajuste en el calendario del programa Artemisa

Este avance ha provocado, asimismo, una reestructuración en las etapas posteriores del proyecto. La NASA ha decidido adelantar la misión Artemisa 3 al año 2027. Originalmente prevista para 2028 como la misión del regreso definitivo a la superficie lunar, esta tercera entrega servirá ahora como una fase adicional de pruebas para certificar las tecnologías que, en un futuro cercano, permitirán de nuevo el contacto humano con el suelo de nuestro satélite.