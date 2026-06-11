La Policía Nacional ha identificado a cinco menores de edad, de entre 11 y 12 años, como presuntos autores de una agresión sexual a una compañera de clase de su mismo centro escolar. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en la ciudad de Burgos, durante la celebración de un cumpleaños en un local privado, un espacio totalmente ajeno al ámbito educativo.
Investigación y medidas judiciales
La investigación policial se desencadenó a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima tras ocurrir los hechos. Agentes de la Policía Nacional lograron identificar de forma rápida al grupo de menores supuestamente implicados en la agresión.
Debido a la edad de los investigados, el caso ya ha sido remitido formalmente a la Fiscalía de Menores, el órgano competente para determinar las medidas correspondientes, dado que los implicados se encuentran en el límite de la edad de imputabilidad penal en España.
Protocolo educativo y retorno a las aulas
El centro escolar donde cursan estudios tanto la víctima como los presuntos agresores activó de inmediato los protocolos de convivencia establecidos para estas situaciones:
- Sanción disciplinaria: Los cinco menores identificados fueron expulsados del centro educativo durante un periodo de cinco días.
- Reubicación: Tras cumplir la sanción, los alumnos han regresado a las aulas, pero han sido reubicados en una línea de clase distinta a la de la víctima para garantizar la distancia y la protección de la menor.
- Intervención especializada: El caso ha sido derivado a la Unidad de Intervención de Educación, que se encargará del seguimiento psicológico y pedagógico del entorno escolar conforme al protocolo habitual.