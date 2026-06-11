La Policía Nacional ha identificado a cinco menores de edad, de entre 11 y 12 años, como presuntos autores de una agresión sexual a una compañera de clase de su mismo centro escolar. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en la ciudad de Burgos, durante la celebración de un cumpleaños en un local privado, un espacio totalmente ajeno al ámbito educativo.

Investigación y medidas judiciales

La investigación policial se desencadenó a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima tras ocurrir los hechos. Agentes de la Policía Nacional lograron identificar de forma rápida al grupo de menores supuestamente implicados en la agresión.

Debido a la edad de los investigados, el caso ya ha sido remitido formalmente a la Fiscalía de Menores, el órgano competente para determinar las medidas correspondientes, dado que los implicados se encuentran en el límite de la edad de imputabilidad penal en España.

Protocolo educativo y retorno a las aulas

El centro escolar donde cursan estudios tanto la víctima como los presuntos agresores activó de inmediato los protocolos de convivencia establecidos para estas situaciones: