MADRID. (10 de junio de 2026) — El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 8 de julio al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez. Rodríguez, una pieza clave en el engranaje del caso Koldo, cobró gran notoriedad pública tras testificar en el Tribunal Supremo sobre el «acceso permanente» y privilegiado que el comisionista Víctor de Aldama poseía en la sede del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La comparecencia de este subteniente —destinado precisamente en los servicios de seguridad del complejo ministerial de Nuevos Ministerios— coincidirá con la declaración, ese mismo día, de un representante legal de Soluciones de Gestión. Esta mercantil es la empresa central de la trama, adjudicataria de los millonarios contratos públicos de material sanitario bajo sospecha durante la pandemia. El juez Moreno dirige la parte de la instrucción que no ha sido asumida por el Tribunal Supremo.

Nexo de unión con el Grupo Cueto

El nombre del subteniente Rodríguez no es nuevo en el procedimiento; ya figuraba en la querella inicial que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en septiembre de 2023 contra siete personas, antes de que la causa estallara en febrero de 2024 con el arresto del exasesor ministerial Koldo García. Los investigadores sospechan que Rodríguez mantenía una estrecha vinculación con el Grupo Cueto, el holding que presuntamente «controla la actividad de Soluciones de Gestión».

Para el Ministerio Público, el agente de la Guardia Civil habría ejercido un rol de intermediación crítico:

«La vinculación entre Koldo García y el subteniente conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios».

Dicha sociedad en la que presuntamente se desviaron las ganancias está relacionada con un negocio de pizarras. La tesis de Anticorrupción apunta a que Rodríguez fue quien puso en contacto a Juan Carlos Cueto (propietario del grupo) y al comisionista Aldama con los funcionarios responsables de adjudicar los contratos a dedo. Asimismo, la Fiscalía tiene documentados numerosos «encuentros» sospechosos entre el subteniente y Koldo García entre los años 2022 y 2023.

«Aparcaba en el estacionamiento de autoridades»

Durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo que sentó en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama, el subteniente compareció como testigo y dejó declaraciones demoledoras sobre el funcionamiento interno de la sede ministerial. Según relató, el comisionista Víctor de Aldama gozaba de total impunidad en el edificio: «subía» a la planta del ministro «sin pedir permiso a nadie» y «sin nadie decirle nada».

Rodríguez enfatizó ante el tribunal que era el «único caso» que había presenciado de un civil ajeno a la administración pública que disfrutara de semejante nivel de acceso, llegando incluso a dejar su vehículo privado en el exclusivo «estacionamiento de autoridades» de Nuevos Ministerios. Añadió que Aldama acudía «muchas veces» acompañado de terceras personas pero que, al disponer de una autorización permanente para franquear la entrada, ni la Guardia Civil ni los vigilantes de seguridad privada procedían a identificar a sus acompañantes.

A pesar de los indicios y los seguimientos reflejados por los investigadores en los informes, el subteniente Rodríguez negó con rotundidad en sede judicial haber ejercido como enlace operativo de la trama: «Eso es absolutamente incierto», manifestó firmemente al rechazar su supuesta implicación directa con Aldama y Soluciones de Gestión.