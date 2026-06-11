El informe anual de la Fundación BBVA y el Ivie destaca la eficiencia de los campus públicos en volumen científico, mientras que los centros privados ganan terreno en calidad docente y salarios de graduados.

MADRID. – Ocho universidades de titularidad pública se han consolidado a la vanguardia del sistema universitario español en rendimiento docente, investigación y empleabilidad. Así lo certifican los resultados de la edición de 2026 del prestigioso U-Ranking, elaborado de forma conjunta por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), un exhaustivo informe que evalúa a 71 instituciones académicas del país, incluyendo a 23 de carácter privado.

Las instituciones que encabezan este selecto grupo por su sobresaliente posicionamiento integral —tanto en volumen absoluto de resultados como en rendimiento relativo— son la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de València y la Universidad de Santiago de Compostela.

El impacto estructural de estas ocho instituciones en el mapa académico nacional es formidable. De acuerdo con el análisis de los expertos, estas aulas concentran y representan el 23% de los resultados totales en materia de docencia de todo el sistema universitario, el 30% de la producción en investigación e innovación tecnológica, y absorben el 22% de la inserción laboral global de los estudiantes.

Aportación notable por rendimiento y eficiencia

«Su aportación al sistema universitario español (SUE) es notable gracias tanto a su tamaño, que les permite generar un volumen importante de resultados, como por su rendimiento, al lograr una eficiencia de sus recursos superior a la media», señalan los expertos que han elaborado esta clasificación.

El U-Ranking 2026 pone de manifiesto una brecha competitiva muy definida entre los modelos público y privado. En el campo de la docencia, a pesar de que el sector público cuenta con un mayor músculo de recursos, las instituciones privadas logran imponerse en los indicadores de producción, calidad general e internacionalización de las aulas. Muestra de ello es que, de las nueve universidades que colideran el ranking específico de rendimiento docente, seis pertenecen al ámbito privado.

Por el contrario, la hegemonía de la universidad pública se torna incontestable en las áreas de investigación e innovación. Los campus públicos no solo duplican en volumen de recursos y producción científica agregada a las instituciones privadas, sino que también obtienen puntuaciones notablemente superiores en los baremos de calidad e internacionalización de sus proyectos. Dentro de esta dinámica, la Universidad de Navarra despunta de forma singular, situándose en el puesto número 16 de la clasificación general como la primera institución privada con perfil puramente investigador.

Volumen de alumnos frente a rendimiento puro

El informe introduce una distinción metodológica crucial entre las universidades líderes en «volumen» (tamaño y masa crítica) y aquellas que destacan en «rendimiento» (eficiencia por recurso disponible).

En la clasificación por volumen puro, la Universidad Complutense de Madrid revalida su posición como el gigante académico del país con 64.287 estudiantes matriculados, secundada de cerca por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Estas tres macroinstituciones concentran por sí solas el 9% de toda la población estudiantil española y son responsables del 18% de la producción científica nacional.

En la otra cara de la moneda, el grupo de rendimiento óptimo y eficiencia está capitaneado en sus posiciones más altas por la Universitat Pompeu Fabra, seguida de manera consecutiva por la Politècnica de Catalunya, la Autónoma de Barcelona, la Politècnica de València, la Universitat de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid.

Inserción laboral: salud e ingenierías imponen su ley

En lo relativo a la inserción en el mercado de trabajo, los resultados globales tienden a la homogeneidad entre ambos modelos institucionales, aunque con matices ventajosos para el sector privado. Si bien las tasas brutas de empleo de los egresados son prácticamente idénticas en las universidades públicas y en las privadas, los graduados de estas últimas acceden, en promedio, a puestos de trabajo con retribuciones salariales más elevadas y con una mayor concordancia respecto al nivel formativo de sus titulaciones.

Sin embargo, el factor determinante en la empleabilidad futura sigue residiendo en la tipología de las carreras elegidas. El U-Ranking 2026 subraya que las disciplinas vinculadas estrechamente a las Ciencias de la Salud y a las distintas ramas de las Ingenierías garantizan los mejores índices de inserción: