El Alfonso Murube fue testigo el pasado sábado de una derrota amarga para la AD Ceuta FC, que cayó por 1-2 ante el RC Deportivo. Sin embargo, más allá del resultado, el mensaje de su técnico, José Juan Romero, ha sido de orgullo absoluto hacia unos jugadores que, están compitiendo al límite de sus fuerzas.

Rabia e impotencia en el vestuario

Tras el pitido final, Romero no ocultó su frustración, no por el juego, sino por la falta de premio para un grupo que calificó como «mermado». El técnico destacó que el empate habría sido lo más justo tras un partido que el Ceuta tuvo «muy controlado», especialmente en una segunda mitad donde el Deportivo parecía conformarse con las tablas.

«Nos quedamos con cara de tontos porque creo que hemos sido merecedores de más. Entre una genialidad y la ayuda del viento, el balón entró por la escuadra», lamentó el preparador sevillano.

Un equipo bajo mínimos pero comprometido

Uno de los puntos clave de la comparecencia fue la gestión de las lesiones. Romero confesó que la situación es «difícil», con futbolistas fundamentales jugando «tocados» por pura profesionalidad y hambre de victoria.

El factor físico: La plantilla llega al tramo final con posiciones muy debilitadas.

La plantilla llega al tramo final con posiciones muy debilitadas. La resiliencia: A pesar del golpe anímico, el técnico aseguró que el equipo se «levantará rápido» para afrontar las 12 jornadas que restan.

A pesar del golpe anímico, el técnico aseguró que el equipo se «levantará rápido» para afrontar las 12 jornadas que restan. El objetivo: Romero pidió a la afición y al entorno «empujar y remar todos juntos» para certificar los puntos necesarios.

«En su límite»

Para el técnico caballa, la lectura global de la competición supera cualquier derrota puntual. «Cuando analizas partidos como el de hoy es cuando te das cuenta de la auténtica barbaridad de temporada que está haciendo este equipo», sentenció, poniendo en valor que el grupo está rindiendo muy por encima de las dificultades que ha encontrado en el camino.

Con 36 puntos aún en juego, la AD Ceuta confía en recuperar efectivos para seguir disfrutando de una campaña que, pese al último traspié, sigue superando las expectativas iniciales.