El temblor, registrado frente a la costa de Málaga, se ha sentido en cuatro provincias andaluzas. Emergencias 112 confirma que no hay daños personales ni materiales.

La madrugada de este miércoles, 18 de marzo de 2026, los habitantes de varias provincias andaluzas se han visto sobresaltados por un movimiento sísmico. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto alcanzó una magnitud de 4.4 y tuvo su epicentro en la zona oeste del mar de Alborán.

Alcance del temblor

El sismo se produjo exactamente a las 00:24 horas. A pesar de originarse en el mar, frente a la costa de Málaga, su intensidad fue suficiente para que el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibiera más de una treintena de llamadas de ciudadanos alarmados.

El temblor se ha sentido con claridad en municipios de:

Málaga (zona más próxima al epicentro).

(zona más próxima al epicentro). Cádiz

Córdoba

Huelva

Afortunadamente, tras las primeras revisiones de los servicios de emergencia, se ha confirmado que no se han registrado daños estructurales ni heridos.

Recomendaciones de seguridad

A raíz del suceso, Emergencias 112 ha difundido una serie de pautas básicas de autoprotección a través de sus canales oficiales para actuar ante posibles réplicas:

En el interior: Buscar refugio bajo estructuras sólidas (como una mesa robusta) y alejarse de ventanas o muebles que puedan volcar. Se recomienda anclar estanterías a la pared y retirar objetos pesados de las alturas. En el exterior: Permanecer en espacios abiertos, lejos de edificios, postes eléctricos o cornisas que puedan desprenderse. En el vehículo: Detener el coche en un lugar seguro, alejado de puentes o muros, y permanecer dentro hasta que finalice el temblor. Botiquín de emergencia: Es aconsejable tener preparado un kit básico con agua embotellada, una radio a pilas y elementos de primera necesidad.