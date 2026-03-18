La estrategia turística de Ceuta ha logrado un hito histórico al posicionarse entre las mejores de España. Según informa El Faro de Ceuta, la ciudad ha sido reconocida como una de las tres mejores campañas de comunicación del país en la primera edición de los Forbes Travel Awards, celebrada en la exclusiva Forbes House de Madrid.

«Tierra rara»: un lema que conquista a la crítica

Bajo el sugerente eslogan ‘Descubre esta tierra rara’, Ceuta logró colarse en la gran final de una categoría donde competía directamente con potencias turísticas de la talla de Andalucía y Galicia. Aunque el galardón principal fue para la comunidad andaluza, la nominación de Ceuta supone un espaldarazo definitivo a su nueva imagen de marca.

La campaña forma parte de la iniciativa integral ‘Ceuta. Menos de lo mismo’, que desde su lanzamiento en septiembre de 2025 ha cosechado diversos éxitos internacionales, tratando de romper estereotipos y mostrar la singularidad de la ciudad autónoma.

La exclusividad de Forbes

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha querido poner en valor la naturaleza de estos premios, que se distinguen de otros certámenes del sector por dos motivos clave:

Independencia editorial: Los premios no admiten inscripciones abiertas ni patrocinios económicos.

Los premios no admiten inscripciones abiertas ni patrocinios económicos. Criterio de expertos: Es el propio equipo editorial de Forbes quien selecciona a los líderes en prosperidad, inclusión y futuro del sector.

Un punto de inflexión para la ciudad

El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, representó a la ciudad en el evento y subrayó que este reconocimiento sitúa a Ceuta en un «punto de inflexión». El hecho de figurar en el radar de una cabecera tan influyente como Forbes consolida a la ciudad como un destino innovador, capaz de competir de tú a tú en el mercado nacional.

Con este hito, Ceuta reafirma que su propuesta de valor no solo es única, sino que ha logrado atraer la atención de los principales actores de la industria turística global.