El técnico caballa muestra su enorme frustración por las concesiones defensivas ante el Sabadell y admite la distancia que aún separa al equipo del juego que persigue.

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CEUTA. — Tras la dolorosa derrota encajada en casa ante el CE Sabadell (1-2), el entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, compareció en rueda de prensa con un discurso marcado por la autocrítica, la impotencia ante las concesiones de sus futbolistas y el firme compromiso con el objetivo de la salvación en LaLiga Hypermotion: «A morirme, a desangrarme por sacar los puntos suficientes para lograr la permanencia, que es evidentemente el único objetivo», aseveró con contundencia.

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El técnico andaluz lamentó amargamente la fragilidad atrás de su equipo, destacando que en la categoría de plata dos deslices de ese calibre se pagan con la derrota. Romero calificó de «inadmisible» la acción del segundo tanto encajado en la segunda mitad, cuando el Sabadell jugaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Edgar González y el Ceuta no sufría atrás.

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Autocrítica sobre el estilo y la gestión del grupo

Durante su análisis, Romero reconoció haber modificado matices de su estilo por exigencias del momento, asumiendo que el equipo responde mejor cuando no recae sobre él la responsabilidad de llevar la iniciativa del juego, como ocurrió en sus salidas recientes a Burgos o Castalia:

Incapacidad en superioridad: «Con ellos con diez no hemos sabido hacer nada de lo que trabajamos y hacemos; incluso me he puesto los cuernos a la hora de lo que quiero jugar y lo que hacemos», confesó el preparador.

«Con ellos con diez no hemos sabido hacer nada de lo que trabajamos y hacemos; incluso me he puesto los cuernos a la hora de lo que quiero jugar y lo que hacemos», confesó el preparador. Falta de fútbol y ajustes tácticos: Justificó los dos cambios tempranos en el primer tiempo —dando entrada a Marino e Illescas— para ganar fluidez por dentro y retirar la línea de tres centrales tras encajar el primer gol raso desde 30 metros.

Justificó los dos cambios tempranos en el primer tiempo —dando entrada a Marino e Illescas— para ganar fluidez por dentro y retirar la línea de tres centrales tras encajar el primer gol raso desde 30 metros. Losa psicológica y falta de paciencia: Señaló el impacto de la falta de experiencia en algunos futbolistas para gestionar la presión por puntuar, frente a la inercia positiva que atraviesa el rival.

Sin excusas en la plantilla y la vista puesta en Oviedo

Cuestionado por la confección del plantel o la ventana de fichajes, el entrenador rehusó desviarse del presente y asumir la máxima responsabilidad junto a sus jugadores. «La plantilla es la que hay. No quiero hablar de planificación ni de fichajes. Tenemos lo que tenemos y todos somos responsables de ello», remarcó.

José Juan Romero concluyó instando a su cuerpo técnico y a la plantilla a «picar muchísimas piedras» y exprimir los recursos internos para corregir desajustes tanto en el plano ofensivo como defensivo de cara al próximo compromiso liguero frente al Real Oviedo.