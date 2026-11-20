Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El exentrenador de la AD Ceuta FC, José Juan Romero, ha repasado los motivos de su destitución y la planificación deportiva del equipo en una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta, donde ha asegurado que en el mercado estival se incorporó «lo que el club me ofrecía» y que su margen de decisión se limitaba a aceptar o rechazar las opciones planteadas.

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A pesar de los matices sobre la confección de la plantilla y la forma en que se produjo su cese, el técnico sevillano ha querido rebajar cualquier tensión con la entidad caballa y con su presidente, Luhay Hamido, destacando el vínculo construido durante tantos años en la ciudad autónoma y deseando suerte al proyecto en LaLiga Hypermotion tras la llegada de Lobera al banquillo.

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Planificación estival y autocrítica

Al ser consultado sobre el complejo mercado de fichajes y las salidas del verano, Romero ha explicado que la dirección deportiva y el club trabajaron bajo condicionantes económicos y de mercado que condicionaron las llegadas:

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«Se ha traído lo que me decían que se podía traer, ni más ni menos. Yo solo podía decir que sí o que no ante la posibilidad de incorporar determinados jugadores. Es verdad que cuesta acceder a las primeras opciones y que muchas veces resulta inviable. También es cierto que se esperó al final del mercado y ahí tuvimos alguna que otra marcha atrás por la situación que pasó».

El preparador ha subrayado que asume su parte de responsabilidad en la dinámica del equipo, pero ha pedido hacer un análisis amplio y autocrítico de todo lo ocurrido, recordando que el entrenador suele ser «la cabeza visible» cuando los resultados no acompañan.

El cese por WhatsApp y su relación con Luhay Hamido

Romero también ha abordado cómo se comunicó su salida del banquillo ceutí, reconociendo que el mensaje de destitución —enviado por WhatsApp— incluyó componentes personales ligados a su relación con el presidente. A su juicio, habría sido preferible que otra persona del club se encargara de llamarlo o citarlo, o esperar a su regreso para hablar en persona, dada la cercanía que les unía.

No obstante, el exentrenador ha insistido en que no guarda rencor y ha cerrado la puerta a cualquier polémica pública: ha reconocido que quizá se equivocó al dar un retuit, ha señalado que los asuntos pendientes están hablados y solucionados, y ha expresado su deseo de que el cambio de rumbo sirva para que la AD Ceuta logre la permanencia.

De la tristeza tras Tenerife a su futuro inmediato

El técnico admittedió que la derrota en Tenerife le resultó demasiado dura para verla en directo por el malestar anímico acumulado tras su salida, aunque confía en recuperar las ganas de ver fútbol pronto y se mostró orgulloso de lo vivido en Ceuta, donde lamentó no haber podido culminar su carrera con un nuevo ascenso vestido de blanco y negro.

En el plano profesional, Romero ha indicado que ha recibido alguna propuesta del extranjero que no le convence por el momento y que su siguiente paso inmediato será colaborar en Radio Marca para comentar el derbi sevillano antes de decidir sus próximos movimientos.