El presidente de la AD Ceuta acusa al extécnico en redes sociales de no decir la verdad sobre los motivos de su destitución y le advierte: “No me hagas hablar y sigue siendo un héroe”

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La salida de José Juan Romero del banquillo de la AD Ceuta está lejos de cerrarse en calma. Lo que durante años se proyectó como una relación inquebrantable de amistad y lealtad entre el entrenador y el presidente de la entidad, Luhay Hamido, ha derivado en un cruce público de declaraciones que evidencia profundas discrepancias sobre cómo y por qué se produjo el cese.

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El detonante de este nuevo episodio han sido las recientes declaraciones de Romero en una entrevista concedida a El Faro de Ceuta. En ella, el técnico de Gerena aseguró que el club le comunicó su destitución mediante un mensaje de WhatsApp apenas una hora y media después de finalizar el encuentro en Córdoba. Aunque reconoció su cuota de responsabilidad por la mala dinámica de resultados y afirmó respetar la decisión de la directiva, Romero negó haber recibido un ultimátum previo y defendió que merecía continuar en el cargo, apelando a su historial de remontadas en momentos críticos anteriores.

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La réplica de Luhay Hamido no tardó en llegar a través de sus redes sociales, donde cuestionó abiertamente el relato del entrenador. Sin llegar a desmentir de forma explícita que la comunicación se realizara por WhatsApp, el máximo mandatario caballa apuntó directamente a una supuesta falta de convicción por parte del técnico como la verdadera causa del despido. “Si estuvieras convencido seguirías aquí. De hecho, es el motivo por el que no sigues”, sentenció Hamido en Facebook, lanzando además una seria advertencia: “No me hagas hablar y sigue siendo un héroe, que yo tengo mucho trabajo. Pero MENTIRAS NO”.

El tono del presidente subió aún más al responder a los comentarios de varios aficionados que pedían rebajar la tensión. Hamido recordó que en una década al frente del club solo ha ejecutado dos destituciones y sostuvo que sus decisiones no responden únicamente a los marcadores. “No encajas que te hayan destituido, es tu problema. Vas a cobrar tu contrato. Pero no mientas cuando te he preguntado a la cara”, reprochó el dirigente, añadiendo que, de hacerse públicos todos los detalles, el entrenador saldría perjudicado: “Todos podemos hablar y te aseguro que pierde. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, pero a nosotros no nos vas a echar la mierda sibilinamente. Asume responsabilidades. Yo asumo la mía”.

Asimismo, Hamido puso el foco en la relación del técnico con la plantilla tras el cese, señalando que el vestuario sigue aguardando un gesto por su parte: “Pregunta a los futbolistas. Aún están esperando que se despida”.

Esta versión contrasta con el discurso conciliador que Romero había mantenido en su entrevista, donde expresó su gratitud hacia el presidente por los años compartidos y justificó la ausencia de una despedida pública de la ciudad alegando que necesita tiempo para asimilar emocionalmente el final de su etapa. Un desenlace amargo que choca de frente con las palabras del propio técnico en noviembre de 2024, cuando en medio de otra crisis aseguró tajante que ambos “nunca” terminarían mal.