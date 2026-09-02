El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, encabeza este miércoles 2 de septiembre los actos institucionales del Día de Ceuta, una jornada marcada este año por el complejo contexto de la crisis migratoria que atraviesa el territorio. El evento central tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín.
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Galardonados con la Medalla de la Autonomía Durante la ceremonia, el Gobierno ceutí reconocerá la labor de distintos sectores y figuras de la sociedad civil con la máxima distinción de la ciudad:
- Equipo de Cuidados Paliativos de Ingesa, por su labor asistencial y sanitaria.
- Adil Mohamed, reconocido por su trayectoria.
- Mustafa Mizzian, galardonado a título póstumo.
Desarrollo del acto institucional El evento, que será retransmitido en directo por RTVCE tanto en la TDT como en sus plataformas digitales, seguirá el siguiente cronograma:
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- Apertura a cargo del ballet de Ana Founoud.
- Lectura formal del acuerdo plenario que oficializa la concesión de las medallas.
- Entrega de las distinciones y turno de palabra para los homenajeados o sus representantes.
- Intervención artística del ballet de María José Lesmes.
- Discurso institucional del presidente Juan Vivas.
- Cierre de la ceremonia con la interpretación de los himnos oficiales de Ceuta y de España.