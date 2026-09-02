El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, encabeza este miércoles 2 de septiembre los actos institucionales del Día de Ceuta, una jornada marcada este año por el complejo contexto de la crisis migratoria que atraviesa el territorio. El evento central tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín.

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Galardonados con la Medalla de la Autonomía Durante la ceremonia, el Gobierno ceutí reconocerá la labor de distintos sectores y figuras de la sociedad civil con la máxima distinción de la ciudad:

Equipo de Cuidados Paliativos de Ingesa , por su labor asistencial y sanitaria.

, por su labor asistencial y sanitaria. Adil Mohamed , reconocido por su trayectoria.

, reconocido por su trayectoria. Mustafa Mizzian, galardonado a título póstumo.

Desarrollo del acto institucional El evento, que será retransmitido en directo por RTVCE tanto en la TDT como en sus plataformas digitales, seguirá el siguiente cronograma:

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