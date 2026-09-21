La ministra Sira Rego ha declarado que los menores migrantes que permanecen en Ceuta se van a quedar, en un contexto de creciente tensión sobre la gestión de esta población vulnerable.

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Rego ha criticado abiertamente al Gobierno local, acusándolo de hacer «politiqueo» en lugar de abordar de manera efectiva las necesidades de estos menores, que buscan un futuro mejor y seguro.

Las palabras de la ministra hacen eco de las preocupaciones sobre el trato que reciben los menores en la ciudad autónoma, donde la situación ha generado un debate intenso en la opinión pública.

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Esta afirmación resalta la complejidad de la crisis migratoria en Ceuta, donde la llegada de menores no acompañados sigue siendo un tema candente.

La tensión entre las administraciones se intensifica, ya que los organismos de derechos humanos piden un enfoque más compasivo y estructurado para la integración de estos jóvenes en la sociedad.

En este escenario, la ministra insta a la colaboración interinstitucional para garantizar que se respeten los derechos de los menores y se les ofrezca apoyo adecuado.