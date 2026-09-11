El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha defendido que el incremento de la inseguridad en Ceuta desde las entradas masivas de finales de julio está respaldado por datos objetivos.

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En su intervención, Vivas ha contrapuesto las cifras registradas por el servicio 112 a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha atribuido parte de la percepción de inseguridad a una sensación subjetiva.

Esta postura refleja la preocupación del Gobierno local ante la situación de seguridad en la ciudad, especialmente después de los acontecimientos recientes.

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