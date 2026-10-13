El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha recibido a Sus Majestades los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, en un acto en el que ha reivindicado la identidad española de Ceuta y la necesidad de apoyo de todo el país para superar la crisis que atraviesa la ciudad desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

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Vivas ha expresado su agradecimiento por la visita de los Reyes, destacando que «hoy es un gran día; hoy recibimos a Nuestros Reyes». En su discurso, ha resaltado el cariño y la admiración de los ceutíes hacia la monarquía española, debido a su cercanía y compromiso con España.

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Durante su intervención, el presidente ha hecho un recorrido por la historia de Ceuta, recordando momentos clave que han definido la identidad de la ciudad y su vinculación con España. Así mismo, ha abordado la situación actual tras las entradas masivas en la frontera, reafirmando la resiliencia de los ceutíes y su voluntad de salir adelante a pesar de las dificultades.

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Al finalizar, Vivas ha hecho entrega de la Llave de la Ciudad a Sus Majestades como símbolo de lealtad y convivencia, reafirmando que «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España».