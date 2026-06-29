El delantero brasileño, con un papel residual en la cita mundialista bajo las órdenes de Ancelotti, regresa al conjunto blanco sabiendo que deberá pelear el puesto de «nueve alternativo» con el canterano debido a las peticiones del técnico luso.

Vienen curvas para Endrick una vez más en el Real Madrid. No es una situación nueva para el joven ariete brasileño, que ya sabe lo que es remar contracorriente en la casa blanca. Tras una primera temporada intermitente con Carlo Ancelotti —donde firmó siete goles y una asistencia en menos de mil minutos— y una segunda campaña marcada por las lesiones y una exitosa cesión invernal al Lyon (8 goles y 8 asistencias), el delantero afronta un verano crucial para su futuro inmediato.

A pesar de ganarse su billete para el Mundial de 2026 gracias a su rendimiento en Francia, el torneo no está siendo el escaparate soñado. Endrick anda de nuevo en la cuerda floja, tanto con la ‘Canarinha’ como en los planes de Valdebebas.

Un Mundial a la sombra de Rayan

El primer revés del verano está llegando en la gran cita internacional. Endrick no está contando con las oportunidades esperadas por parte de Ancelotti, actual seleccionador de Brasil. El técnico italiano ha optado por dar el protagonismo a Rayan para cubrir la baja por lesión de Raphinha, dejando al madridista en un rol completamente secundario: apenas 34 minutos disputados en la fase de grupos, saliendo en los compases finales ante Haití y Escocia. Con las eliminatorias ya aquí, su papel con la ‘Verdeamarela’ sigue siendo una incógnita.

El «factor Mourinho» y la amenaza de Gonzalo

El verdadero reto para Endrick llegará a su regreso a la capital de España. El Real Madrid estrena proyecto bajo el mando de José Mourinho, y el técnico portugués ya ha movido ficha. ‘Mou’ ha solicitado a la directiva un perfil de delantero centro más rematador, un «nueve alternativo» a Kylian Mbappé que emule el rol que en su día tuvo Joselu.

Aunque el club no tiene como prioridad acudir al mercado de fichajes para esta demarcación, la solución podría estar en casa, y ahí es donde peligra el terreno de Endrick. Gonzalo, el canterano que parecía tener pie y medio fuera del club, se ha convertido en el candidato ideal de Mourinho para ejercer ese rol. El delantero del Castilla, que ya adelantó al brasileño en las preferencias de Xabi Alonso la pasada campaña, se jugará el puesto con el carioca durante la pretemporada.

Apuesta de club: A pesar de la competencia, los planes del Real Madrid con Endrick no cambian a largo plazo. Sigue siendo una apuesta fuerte por la que se pagaron 35 millones fijos (más 25 en variables) y formará parte de la primera plantilla 2026/27.

La banda derecha, una vía de escape

Ante la previsible falta de minutos como delantero centro puro por la irrupción de Gonzalo y la titularidad de Mbappé, el horizonte de Endrick podría desplazarse a la banda. La grave lesión de Rodrygo y la más que probable cesión de Franco Mastantuono —cuyo encaje inicial no ha salido como el club preveía— abren una vacante en el extremo derecho. Ese podría ser el comodín de Endrick para convencer a Mourinho de que, pese a las dudas, sigue estando listo para las grandes noches.