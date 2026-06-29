El conjunto rojiblanco recupera sus icónicas rayas verticales e introduce el símbolo del tridente en un diseño que combina tradición, elegancia y la identidad más pura del club.

El Atlético de Madrid ya tiene piel para la próxima campaña. El club madrileño ha desvelado de forma oficial la que será su primera equipación para la temporada 2026-27, un diseño que rompe con experimentos de años anteriores para reencontrarse de lleno con su esencia más tradicional, pero sin renunciar a los detalles vanguardistas.

La nueva elástica rinde un firme homenaje a las icónicas rayas rojiblancas que han acompañado al club a lo largo de su historia. Tras conocerse el diseño, la acogida entre la afición ha sido unánime: vuelve el espíritu clásico del Metropolitano.

Los detalles del diseño: azul marino y el regreso del tridente

La gran novedad de este año no solo radica en la limpieza de sus franjas, sino en los contrastes y los detalles ocultos. La camiseta presenta un elegante cuello de pico en color azul marino, un tono que va a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias, unificando toda la indumentaria.

Sin embargo, el secreto mejor guardado se encuentra en el tejido. El interior de las tradicionales rayas rojas esconde un patrón sutil cargado de simbolismo: el tridente, uno de los iconos más queridos y representativos para la masa social colchonera.

«El tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club», han señalado desde la entidad rojiblanca durante la presentación.

Equipación completa al detalle

El club ha mostrado las imágenes oficiales de todas las piezas que componen la armadura de los jugadores para este curso:

Camiseta (Frontal y Trasera): Destaca el protagonismo absoluto de las franjas verticales y la perfecta integración del escudo y los patrocinadores. La tipografía de los dorsales en la parte trasera mantendrá la estética estilizada de la nueva línea.

Destaca el protagonismo absoluto de las franjas verticales y la perfecta integración del escudo y los patrocinadores. La tipografía de los dorsales en la parte trasera mantendrá la estética estilizada de la nueva línea. Pantalón: Completamente azul marino, con detalles específicos en el frontal y la parte trasera que estilizan la figura del futbolista.

Completamente azul marino, con detalles específicos en el frontal y la parte trasera que estilizan la figura del futbolista. Medias: A juego con el pantalón, cierran un conjunto visualmente muy equilibrado y potente.

Con este lanzamiento, el Atlético de Madrid da el pistoletazo de salida a la nueva temporada, encendiendo la ilusión de una afición que ya sueña con ver a sus jugadores defender estos colores en el Metropolitano.