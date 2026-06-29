Los mensajes de WhatsApp intervenidos por la UDEF revelan cómo el ex presidente y su secretaria prepararon el contraataque mediático y documental meses antes de su imputación: «Tenemos una temporada por delante ácida».

MADRID — Las alarmas en el entorno del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encendieron mucho antes de que se formalizara su imputación judicial. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Zapatero comenzó a diseñar su estrategia de defensa y a recabar documentación masiva solo cinco días después de la detención de su amigo y presunto testaferro, Julio Martínez, en el marco del ‘caso Plus Ultra’.

El volcado de los mensajes de WhatsApp entre el ex líder del PSOE y su histórica secretaria, Gertrudis Alcázar, desvela una frenética actividad interna para contrarrestar las exclusivas periodísticas (especialmente las publicadas por El Mundo) y blindar su comparecencia en el Senado y sus entrevistas en los medios.

«Todo esto va a ser inevitable. Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida», le advirtió su secretaria el 15 de diciembre de 2025, el mismo día en que una fotografía de Zapatero con Julio Martínez en El Pardo encendió los canales de alerta.

Una defensa basada en datos «abrumadores»

Los mensajes reflejan que la prioridad del ex presidente fue construir un relato económico que justificara sus altos ingresos desvinculándolos, en la medida de lo posible, de sus polémicas conexiones. El 16 de diciembre, apenas 24 horas después de los primeros avisos, Zapatero ya preguntaba a su asistenta: «¿De cuándo es la primera factura de AR?», en referencia a Análisis Relevante, la sociedad administrada por Martínez de la que el político cobró 450.000 euros por supuestas asesorías globales.

Ante la inminencia de nuevas publicaciones que apuntaban a que la relación entre ambos era estrictamente económica, Zapatero ordenó a su secretaria recopilar todo su historial profesional desde que dejó la Moncloa, con un filtro muy claro:

Visibilidad institucional: Reunir el «dato abrumador» de viajes, conferencias retribuidas, libros y países visitados.

Reunir el «dato abrumador» de viajes, conferencias retribuidas, libros y países visitados. Exclusiones explícitas: Dejar fuera de los listados oficiales cualquier actividad de partido, campañas y sus polémicas estancias en Venezuela y Suiza .

Dejar fuera de los listados oficiales cualquier actividad de partido, campañas y sus polémicas estancias en y . Historial financiero: Preparar una estimación media de sus ingresos por actividad económica desde el año 2012, tanto antes como después de impuestos.

La tensión interna aumentó en febrero de 2026 tras conocerse que el autor real de los informes que firmaba Zapatero para la consultora cobraba hasta 36 veces menos que él. «Nuevo incendio», llegó a calificar el propio ex presidente en los chats mientras urgía a localizar los manuscritos originales en los ordenadores de su equipo.

El control de daños: Del Senado a los micrófonos de la radio

La meticulosidad de la defensa se extendió a su control político y mediático. Previo a su declaración de más de tres horas en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado, la mano derecha de Zapatero recopiló actas, reuniones y listas de invitaciones de los últimos meses. Posteriormente, Alcázar analizó y calculó una a una las preguntas de los senadores para medir el impacto del interrogatorio.

Incluso la víspera de acudir a los micrófonos de Onda Cero para ser entrevistado por Carlos Alsina el pasado mes de marzo, la secretaria le lanzó una advertencia crucial para corregir un patinazo cometido en la Cámara Alta:

«Por si mañana saca Alsina el tema: te equivocaste en la comisión al decir que eras autónomo desde 2012. Solicitaste baja en el Consejo de Estado en 2015 (…) y el 1 de septiembre te diste de alta de autónomo».

El misterio de las joyas y los regalos de alta gama

La investigación policial mantiene un frente abierto tras el hallazgo en la caja fuerte de su despacho de un lote de joyas valorado en 1,3 millones de euros. Aunque el rastreo de los WhatsApps no muestra menciones explícitas a estas piezas, sí constan comunicaciones sobre la llegada de «sobres» y «regalos» a la oficina. Durante los registros, la secretaria alegó ante los agentes de la UDEF que la caja pertenecía al ámbito familiar y que los bienes eran herencia de Sonsoles Espinosa o presentes de viajes oficiales.

Los mensajes también reflejan que el propio Zapatero cuidaba de forma generosa a su entorno legal. En diciembre de 2025, encargó a su secretaria un obsequio de alta gama para su abogado defensor, Víctor Moreno Catena: «A ver si podemos comprar unas botellas de vino, un estuche chulo para Víctor el abogado (…) Entre 400-500€. Tú eliges el vino». La compra se cerró en 435 euros por tres botellas de bodegas de élite (Vega Sicilia Valbuena, Matarromera Edición Especial y Aalto).

La monitorización de las comunicaciones concluyó de golpe el pasado 19 de mayo, fecha en la que la UDEF procedió al registro del despacho del ex presidente y a la incautación definitiva de los teléfonos móviles de su equipo de confianza.