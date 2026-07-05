El líder del PP asume el cargo en un inédito Ejecutivo de coalición junto a Vox, con Manuel Gavira como vicepresidente, reivindicando los pactos institucionales y el diálogo dentro del marco constitucional.

SEVILLA. — Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo, 5 de julio de 2026, por tercera vez consecutiva como presidente de la Junta de Andalucía en el histórico Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad autónoma. Este nuevo mandato arranca con un hito político singular para la región: la constitución del primer Gobierno de coalición formal entre el Partido Popular y Vox, cuyo líder regional, Manuel Gavira, asumirá la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo.

El acto institucional ha congregado a una destacada representación de la política nacional y autonómica. Entre los asistentes de la esfera popular destacó la presencia del expresidente del Gobierno central, Mariano Rajoy —a quien Moreno dedicó un emotivo reconocimiento durante su alocución—, así como de las exministras Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y el exministro Juan Ignacio Zoido. En clave socialista, acudió la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Por parte del Gobierno de la Nación, estuvieron presentes la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Durante su discurso de jura del cargo, el presidente andaluz ha manifestado sentirse profundamente «orgulloso» de la identidad de la comunidad, ensalzando tanto a quienes nacieron en la autonomía como a aquellos que llegaron desde fuera para «comprometerse con esta tierra que hoy sienten como suya». Moreno ha explicitado que el objetivo prioritario del nuevo gabinete compartido es asegurar que la legislatura sea «fructífera» y «larga», garantizando la estabilidad institucional frente a la incertidumbre del entorno exterior.

El valor del pacto y la «vía andaluza»

Unas de las primeras palabras del discurso de Moreno han estado dirigidas de forma directa a Manuel Gavira, a quien ha recordado que el acuerdo alcanzado para formar el nuevo Ejecutivo «es el primer paso de un camino que hay que andar y que debe ser provechoso» para todos los andaluces.

En su argumentación en defensa de las alianzas de gobierno, Moreno ha recordado el precedente de 2019, cuando suscribió un pacto con Vox y el ya desaparecido partido Ciudadanos. Aquel acuerdo, según sus palabras, sirvió como la «pista de despegue» definitiva hacia un «futuro brillante» para Andalucía. Con respecto a la entrada formal de la formación de Santiago Abascal en el Consejo de Gobierno, el presidente ha señalado que los pactos son la «esencia misma de la democracia y de la libertad». Si bien ha reconocido que las partes firmantes pueden no quedar plenamente satisfechas con el resultado final, ha remarcado que la legitimidad está asegurada siempre que operen estrictamente «dentro de los patrones de nuestro marco normativo», citando de forma explícita al Estatuto de Autonomía, la Constitución y «la voluntad de los andaluces».

El mandatario ha defendido con vehemencia la vigencia de la denominada «vía andaluza», caracterizada por la «serenidad y el diálogo». Insistió en que este modelo es rotundamente contrario a la imposición de «cordones sanitarios» debido a su vocación inclusiva, orientada a integrar a todo el espectro político parlamentario en el marco institucional. «Los valores no cambian», ha subrayado Moreno, apostando por una Andalucía «cada vez más grande» fundamentada en «acuerdos leales».

Mención especial a Rajoy y tono reivindicativo

Moreno también se ha dirigido de manera muy personal a Mariano Rajoy, a quien ha vinculado estrechamente el éxito de su carrera política, recordando que fue él quien lo nombró secretario de Estado antes de dar el salto al liderazgo del PP andaluz: «Tengo el inmenso honor de estar en esta tribuna en gran medida gracias a decisiones, colaboraciones y apoyos del presidente Rajoy».

Evocando al poeta granadino Rafael Guillén, el presidente ha reflexionado sobre que «la vida no hay que medirla solo por su longitud sino también por su amplitud», explicando que es igual de importante llegar lejos como marcar un camino amplio donde quepan «many» y se encuentren los puntos de unión en lugar de los de separación. «Cuanto más, mejor. Y si cabemos todos, todavía mejor», ha añadido.

La ceremonia también ha contado con un marcado tono reivindicativo hacia el Gobierno central. El líder del Ejecutivo andaluz ha afeado formalmente al gabinete de la Nación el déficit en materia de infraestructuras e inversiones presupuestarias que, según denunció, el Estado mantiene pendiente y debe a la comunidad autónoma.

Finalmente, en el plano más íntimo, Juanma Moreno ha tenido palabras de afecto hacia su familia y amigos cercanos, y ha querido rendir un sentido homenaje a la memoria de los exconsejeros autonómicos fallecidos, Javier Imbroda y José Carlos Gómez Villamandos, reivindicando su legado en esta nueva etapa que hoy comienza.