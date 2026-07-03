El Boletín Oficial del Estado recoge una convocatoria de hasta 500 plazas de reservista voluntario a la que pueden optar los jóvenes nacidos en los años 2007 y 2008

El Ministerio de Defensa ha aprobado una nueva oferta de plazas para las Fuerzas Armadas en 2026 a través de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta resolución regula diferentes vías de acceso a los centros de formación militar, el ingreso directo, la promoción interna y el acceso a distintas escalas profesionales que abarcan desde oficiales hasta los cuerpos de tropa y marinería. La nueva normativa legal ha suscitado un debate social en torno a una supuesta actualización del servicio militar obligatorio —mili que desapareció de forma definitiva en España en el año 2001 para consolidar el actual modelo de Ejército profesional—, si bien las autoridades confirman que el sistema mantiene su naturaleza estrictamente voluntaria y no contempla ningún llamamiento obligatorio ni una incorporación automática para los ciudadanos.

Una convocatoria pública y voluntaria orientada a la generación Z

La atención de la nueva oferta de plazas para las Fuerzas Armadas se ha concentrado especialmente en la población juvenil que se encuentra en la edad mínima para formalizar su presentación, correspondientes de manera específica a las generaciones nacidas en los años 2007 y 2008. Dentro del conjunto de modalidades de acceso recogidas en el texto oficial del Boletín Oficial del Estado, destaca la convocatoria de hasta 500 plazas destinadas a la figura del reservista voluntario.

Esta fórmula administrativa permite a los jóvenes tener una primera toma de contacto y experiencia formativa en el interior de las Fuerzas Armadas sin la obligatoriedad de comprometerse profesionalmente a largo plazo ni desarrollar una carrera militar completa de carácter continuo. El acceso a estas plazas no se gestiona mediante avisos directos ni inscripciones automáticas por parte del Estado, sino que requiere que cada persona interesada inicie el procedimiento por su cuenta a través de una solicitud formal en las delegaciones de Defensa o mediante las plataformas digitales oficiales habilitadas por el Ministerio de Defensa.

Para concurrir a este proceso selectivo, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos normativos básicos, entre los que se encuentran poseer la nacionalidad española, contar con la edad mínima exigida para la convocatoria y disponer de la titulación académica o nivel de estudios requerido para cada una de las plazas ofertadas.

Fases del proceso de selección y estructura del periodo de instrucción

El sistema de ingreso se articula de manera idéntica a otros procedimientos de la función pública, obligando a los candidatos a superar con éxito una serie de fases eliminatorias antes de ser admitidos en el cuerpo de reservistas:

Pruebas psicotécnicas: Evaluaciones diseñadas para medir diferentes capacidades y aptitudes intelectuales de los aspirantes.

Evaluaciones diseñadas para medir diferentes capacidades y aptitudes intelectuales de los aspirantes. Pruebas físicas: Ejercicios de carácter obligatorio que exigen alcanzar unas marcas mínimas de rendimiento.

Ejercicios de carácter obligatorio que exigen alcanzar unas marcas mínimas de rendimiento. Reconocimiento médico: Examen clínico orientado a verificar que el estado de salud del candidato le permite desarrollar las funciones propias de la actividad militar.

Los aspirantes que completan de manera satisfactoria la totalidad del proceso selectivo acceden a una fase de formación específica que se desarrolla en instalaciones militares oficiales, articulándose en régimen de internado. Este periodo de instrucción cuenta con una duración limitada y definida en el tiempo, garantizando a los alumnos el alojamiento, la manutención y la cobertura médica completa dentro del recinto. El programa pedagógico combina la instrucción militar básica con la preparación física obligatoria y las actividades prácticas, incidiendo en valores transversales como la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación a entornos de alta exigencia.

Utilidad curricular y mérito en los procesos de la función pública

La participación en este programa de reservistas voluntarios no altera el modelo de organización de las Fuerzas Armadas profesionales de España ni establece obligaciones de carácter general para la población civil. No obstante, la culminación de este periodo de formación voluntaria aporta ventajas de cara al futuro laboral de los participantes, siendo baremada como mérito puntuable en determinadas oposiciones públicas y facilitando la incorporación a otras vías profesionales de acceso al Ejército para aquellos jóvenes que decidan continuar su vinculación con el estamento militar en etapas posteriores.