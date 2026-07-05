El juez Santiago Pedraz interrogará a una decena de testigos y empresarios. La comparecencia más esperada será la de Cristina Narbona el próximo viernes.

MADRID. — El llamado caso Leire, la presunta trama que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, afronta una semana determinante en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, arranca este martes una intensa ronda de cuatro días de citaciones que culminará el viernes con la declaración clave, en calidad de testigo, de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

La investigación judicial sigue avanzando a paso firme sobre las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez. El caso ha tomado una nueva dimensión tras la reciente imputación de la cúpula de la Guardia Civil: la directora del cuerpo, Mercedes González, y su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Este último, además, está citado a comparecer el mismo viernes en una comisión de investigación en el Senado.

El foco sobre el WhatsApp de Narbona

La comparecencia de Cristina Narbona es, sin duda, la que mayor expectación genera. El juez Pedraz aceptó la petición de la Fiscalía de citar a la presidenta del partido tras aparecer mencionada en un informe de la Guardia Civil que desvelaba un intercambio de mensajes de WhatsApp con Leire Díez.

En esa conversación, Díez le proponía a Narbona «reconducir» los ataques dirigidos al presidente del Gobierno, ofrecer «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín». Según los informes, Narbona reaccionó indicándole que eso mismo ya se lo había transmitido Díez a Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE) unos días antes.